Rihanna est avant-gardiste et chic alors qu’elle tient la main de A$AP Rocky après sa visite avec le président français Emmanuel Macron à l’Élysée à Paris

Rihanna était flanquée d’agents de sécurité alors qu’elle quittait le palais de l’Élysée après une visite avec le président français Emmanuel Macron cette semaine.

La superstar de 35 ans – qui profite de la Fashion Week de Paris – a été photographiée tenant la main de son bébé papa A$AP Rocky devant le bâtiment historique.

Elle avait l’air phénoménale dans un look inspiré de la « femme de la mafia » avec un blouson aviateur en cuir noir ceinturé et des talons vertigineux.

Une petite robe chic et des collants semi-transparents étaient superposés sous ses vêtements d’extérieur surdimensionnés.

Rihanna était parée de bijoux en or et portait ses essentiels dans une élégante pochette noire.

Les cheveux couleur miel du hitmaker de Disturbia ont été balayés sur le côté et coiffés en un faux carré.

Pendant ce temps, A$AP Rocky se promenait aux côtés de Rihanna dans une veste en cuir noire surdimensionnée sur un pull beige, une chemise blanche et une cravate à pois.

Il a complété le look avec un pantalon noir classique et des mocassins à enfiler brillants.

Le rappeur – qui entretient une relation amoureuse avec le chanteur depuis 2020 – accessoirisé de grandes lunettes de soleil.

Les deux fils du couple manquaient à l’appel : RZA, un an, et Riot, cinq mois.

Bien que les détails de sa visite avec le président Macron soient inconnus, Rihanna a provoqué une véritable frénésie depuis son arrivée à Paris ce week-end pour PFW.

Le chanteur d’Umbrella a été assailli par des fans en adoration lundi devant le restaurant Siena après avoir assisté au défilé Haute Couture de Dior.

Pour sa soirée, la mère de deux enfants a présenté une exposition aux gros seins dans une bralette noire étroite qu’elle a superposée à un manteau surdimensionné en peau de serpent.

Elle a complété le look avec un pantalon en cuir et des talons à lanières tout en emportant ses essentiels pour la soirée dans un sac Lady Dior à 6 000 $.

En tant que grande fan de Sienne, Rihanna a posé avec plaisir pour des photos à l’intérieur du restaurant qui ont ensuite été partagées sur Instagram.

Le restaurant a remercié la chanteuse pour son « soutien » en brandissant un plat qu’elle a signé. En plus de sa signature, Rihanna a également dessiné un autoportrait funky.

Alors qu’elle assistait au défilé de stars Dior, Rihanna a partagé un doux moment avec Natalie Portman, lauréate d’un Oscar, au premier rang.

Le duo a appris qu’ils étaient tous deux secrètement de grands fans l’un de l’autre alors qu’ils discutaient avant que les mannequins ne défilent sur le podium.

L’adorable interaction a été filmée et est rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux.

Natalie s’est exclamée : “Je t’aime”, tandis que Rhianna l’a rapidement interrompu : “Je suis une vraie fan”.

Choquée par sa réponse, la star de Black Swan a répondu : “Vous vous moquez de moi ?”

Rihanna a déclaré : « Vous êtes depuis toujours l’une des salopes les plus sexy d’Hollywood. Tu as l’air le plus innocent et je fais “uhhh”.’

Natalie a ajouté : « Je vais m’évanouir. Je t’aime et j’écoute ta musique tout le temps, tu es une telle reine et je te remercie.’

Rihanna a demandé : « Quelqu’un peut-il prendre une photo ? Alors j’aime me rappeler que c’est arrivé demain”, tandis que Natalie a ajouté : “S’il vous plaît !!’

Le chanteur a ajouté : “Je n’ai pas hâte de rencontrer quelqu’un, mais je t’aime !”

Après avoir regardé ce clip inestimable, les fans de Natalie et de Rihanna se sont réjouis de l’alchimie qui les unit.

“Cela signifie littéralement beaucoup pour moi”, a écrit un fan adorateur, tandis qu’un autre a ajouté : “Deux reines se réunissent pour un massacre commun”.