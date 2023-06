Rihanna enceinte porte une veste en peau de serpent : Photos – Hollywood Life

Voir la galerie







Rihanna, 35 ans, ne laisse pas sa deuxième grossesse l’empêcher d’aller dans son restaurant préféré. La native de la Barbade a été vue comme toujours élégante alors qu’elle se rendait au restaurant italien Giorgio Baldi – connu pour être son endroit préféré à Los Angeles – le vendredi 9 juin pour manger un morceau. Elle portait un sweat à capuche blanc et gris porté comme une mini-robe, montrant une paire de talons aiguilles à lacets. Dans le plus pur style Rihanna, elle a amplifié le look décontracté et habillé avec une veste en peau de serpent de couleur marron par-dessus.

La fondatrice de Fenty Beauty était absolument rayonnante car elle devrait apparemment accueillir son deuxième bébé d’une semaine à l’autre. Elle arborait un rouge à lèvres rouge mat, probablement une nuance de sa propre ligne homonyme (son nom complet est Robyn Rihanna Fenty), ainsi que de nombreux surligneurs qui s’illuminaient avec les flashs de l’appareil photo. La star semblait dîner en solo, mais a déjà été aperçue dans le célèbre restaurant de célébrités avec son petit ami A $ AP Rocky34.

L’interprète de « B—- Better Have My Money » a rendu publique sa deuxième grossesse alors qu’elle montait sur scène au spectacle de la mi-temps du Super Bowl en février. Jouant dans un body rouge avec une combinaison par-dessus, Rihanna a clairement bercé sa bosse visible du haut du spectacle avant de sauter dans le décor énergique aux côtés d’une équipe de danseurs tout en blanc. Sa deuxième grossesse a été quelque peu surprenante car à l’époque, son fils – dont elle n’a pas encore confirmé le nom – n’avait que sept mois (il a récemment eu un an il y a quelques semaines à peine).

Depuis qu’elle a accueilli son fils – dont elle a finalement posté une vidéo via TikTok en décembre dernier – la chanteuse a été relativement discrète en ce qui concerne les projets. Son dernier album complet, ANTI, est sorti en 2016 – et depuis, elle s’est concentrée sur sa ligne Fenty Beauty et sa marque de lingerie populaire, Savage x Fenty. Notamment, elle a également sorti un single autonome, « Raise Me Up », du Panthère noire : Wakanda pour toujours bande-son en hommage à la fin Chadwick Boseman.

