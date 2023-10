Rihanna éblouit dans un ensemble entièrement noir pour une soirée en amoureux avec A$AP Rocky

Depuis qu’elle est devenue mère de deux enfants il y a quelques mois à peine, Rihanna est plus belle que jamais.

La fondatrice de Fenty et son petit ami, A$AP Rocky, sont sortis mardi pour une soirée romantique pour célébrer le 35e anniversaire du rappeur.

Cette sortie publique intervient après que Rihanna a présenté son fils, Riot Rose, aux fans sur les réseaux sociaux avec une jolie séance photo de famille deux mois seulement après avoir donné naissance à son deuxième enfant le 1er août.

L’heureux couple a été vu arrivant au Carbone à New York cette semaine, se tenant la main alors qu’ils entraient dans le restaurant pour la fête d’anniversaire. Pour la sortie, Rihanna portait un haut en tulle noir, qu’elle a associé à des leggings brillants à talons hauts.

Le chanteur a ajouté un blouson aviateur court sur le dessus, accessoirisé d’un collier de diamants et d’une paire de boucles d’oreilles en argent. Elle portait ses cheveux blonds méchés dans un chignon sophistiqué, complétant le look avec une paire de lunettes de soleil et une lèvre audacieuse.

Quant au garçon d’anniversaire, Rocky portait une chemise et une cravate superposées sous un pull gris ample et un blazer à carreaux. Il l’a associé à un jean ample légèrement délavé et à des bottes noires, portant un sac rose à la main. Ses cheveux étaient entièrement recouverts de pinces à perles et il portait également une paire de boucles d’oreilles en diamant audacieuses pour compléter le look.

Rihanna a déjà parlé à Vogue à propos de ses choix vestimentaires tout au long de sa première grossesse, même si elle était particulièrement bouleversée par la façon de s’habiller après l’accouchement.

« S’habiller pour la grossesse était un jeu d’enfant », a-t-elle déclaré au média. « Mais vous habiller pendant le post-partum, qu’est-ce que tu fais ? La semaine où je suis rentré de l’hôpital, ce n’était que des sweats et des sweats à capuche. Mais les semaines qui suivent, on ne sait plus quoi mettre. Tout est trop petit ou trop grand. Rih a poursuivi: «Vous devez juste attendre, sinon vous finissez par acheter tellement de vêtements que vous n’utiliserez pas. Eh bien, à moins que tu ne tombes à nouveau enceinte.

Tombée enceinte à nouveau, elle l’a fait. Mais elle semble aussi maîtriser l’art de s’habiller en post-partum.