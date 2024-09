Rihanna éblouit avec un manteau à 20 000 $ et plus de 600 000 $ en diamants pendant la NYFW

Page Six peut être rémunéré et/ou recevoir une commission d’affiliation si vous achetez via nos liens.



Rihanna a fait une apparition surprise aux Daily Front Row Fashion Media Awards vendredi pour remettre un prix à sa styliste, Jahleel Weaver. Getty Images pour The Daily Front Row

Rihanna brille toujours comme un diamant.

La chanteuse de « We Found Love » a eu une journée chargée pendant la Fashion Week de New York vendredi, culminant avec la cérémonie des Daily Front Row Fashion Media Awards, où elle a remis le prix du magazine de l’année à la fondatrice de Perfect, Katie Grand, et à sa directrice principale de la mode, Jahleel Weaver.

Rihanna a un lien personnel avec Weaver, car il est à la fois son styliste et le directeur créatif de sa marque Fenty Beauty.

Elle portait plus de 30 carats de diamants – d’une valeur totale de plus de 640 000 $ – lors de l’événement. Variété via Getty Images

Elle portait également un manteau en fausse fourrure Alaïa d’une valeur de 20 000 $. Getty Images pour The Daily Front Row

Elle portait une fausse fourrure rose Manteau Alaïa (20 130 $), à lanières Sandales Area x Sergio Rossi (1 550 $) et une robe nuisette transparente John Galliano superposée sur un corset en satin Rosamosario, mais ce sont ses bijoux qui ont volé la vedette.

Pour l’occasion, la Bad Gal s’est tournée vers Bayco, sélectionnant une paire de boucles d’oreilles en diamant taille rose de 11,94 carats et deux bagues de la même collection, l’une pesant 3,11 carats, l’autre 8,46 carats.

Rihanna portait également une boucle d’oreille en forme de diamant de 3,11 carats suspendue à une pierre éblouissante en forme de cerf-volant.

Plus tard dans la soirée, Rihanna a enfilé une cape transparente Alaïa sur un corset blanc pour assister au défilé NYFW de la marque. Images GC

Et la fête ne s’est pas arrêtée là puisque Rihanna a opté pour un troisième changement de tenue pour une afterparty. Images GC

Au total, elle portait environ 30 carats de diamants valant collectivement plus de 640 000 dollars, selon Page Six Style.

À juste titre, Rihanna a également porté des bijoux Bayco sur son plusieurs couvertures de magazine Perfect plus tôt cet été.

Parmi les pièces phares se trouvait un superbe collier serti de 47,34 carats de saphirs de Ceylan taille coussin et en forme de poire et de 35,56 carats de diamants incolores ronds brillants.

Rih a fait l’éloge de Weaver dans son discours, en disant : « Ce soir, je suis ici pour remettre un prix à une personne qui compte beaucoup pour moi. Quelqu’un que j’ai vu grandir et évoluer au fil des ans. Je t’ai vu depuis que tu étais bébé dans la mode, dans tes couches à la mode. »

La superstar a poursuivi : « J’étais aussi dans mes couches de mode à l’époque et j’ai eu le privilège de vous voir dans toutes les couches, toutes les choses que les gens, la plupart des gens ne pourront même pas vivre avec vous. »

Son maquillage rose correspondait à l’ambiance de son look aux Fashion Media Awards et ses diamants provenaient de la collection « White Roses » de Bayco. ZUMAPRESS.com

Elle a fait l’éloge de Weaver, avec qui elle travaille depuis des années et qu’elle a également embauché comme directeur créatif de Fenty Beauty, dans son discours. Getty Images pour The Daily Front Row

Après son apparition à la cérémonie de remise des prix, Rihanna a enfilé une robe scintillante Alaïa et des talons Amina Muaddi recouverts de cristaux pour assister au défilé Alaïa.

Et elle a sorti une troisième tenue pour une afterparty chez Socialista : un haut cache-cœur en soie marron et une jupe longue assortie, tous deux de Jawara Alleyne.

Elle a également changé de look pour la soirée, en choisissant un collier Sabyasachi à plusieurs niveaux et un ensemble de grilles en diamant de Gabby Elan Jewelry. Elle a également accessoirisé sa tenue avec des lunettes de soleil surdimensionnées Phoebe Philo et un sac à main Dior Rasta vintage.