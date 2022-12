Rihanna donne un aperçu de son petit garçon avec ASAP Rocky ; les fans jaillissent et écrasent le tout-petit de 7 mois [Watch CUTEST video ever]

Rihanna a pris d’assaut la communauté en ligne. Ou plutôt, c’est son fils de 7 mois avec Dès que possible rocheux qui a retenu l’attention de tout le monde. Rihanna et ASAP Rocky ont eu un petit garçon en mai de cette année. Les deux se fréquentent depuis mai 2021 et plus tôt cette année, il a été confirmé que Rihanna et ASAP Rocky attendaient leur premier enfant. Rihanna a maintenant partagé le premier aperçu de son fils en bas âge sur sa poignée Tiktok. Et c’est la vidéo la plus mignonne jamais vue sur Internet.

Rihanna partage l’adorable vidéo de son petit garçon

Hollywood News regorge de la vidéo de Rihanna, de son petit garçon et d’ASAP Rocky. La chanteuse et le rappeur mènent une vie tranquille depuis qu’ils ont accueilli leur petit garçon ensemble. Rihanna et ASAP Rocky n’ont pas partagé de photos ou de vidéos en ligne de leur petit bonhomme. Mais il semble qu’ils aient finalement décidé de rendre public leur tout-petit. Riri a partagé une vidéo sur sa poignée Tiktok mettant en vedette son petit garçon. Ils voyagent en voiture et on voit Rihanna tourner une vidéo de son fils de 7 mois. Il est si expressif et vocal que vous n’arrêteriez pas de jaillir sur lui

Au cas où vous l’auriez manqué, regardez la vidéo du petit garçon de Rihanna ici :

? @RihannaLa première vidéo TikTok de , c’est son bébé ! pic.twitter.com/pPjHEL6sha RihannaDaily.com (@RihannaDaily) 17 décembre 2022

Les fans ne peuvent pas se remettre de la vidéo du fils de Rihanna :

La vidéo Tiktok est partout sur Internet en ce moment. Les fans regardent la vidéo en boucle depuis des heures maintenant. Et seul le petit gars est à blâmer pour sa gentillesse affable. Les fans trébuchent sur Baby Fenty (connu parmi les fans) et comment. Rihanna n’aurait pas encore révélé le nom de son fils. Découvrez les tweets ici :

Je souriais toute la vidéo entière ????? MOTOPAPI MK8 ? (@FdezzGarciiiia) 17 décembre 2022

Ce grand sourire sur mon visage en regardant ça SUSHANK (@LoseYourPower1) 17 décembre 2022

Awwwn trop mignon ? il a eu son front et son nez Nicki le ? (@Baeonikaa) 17 décembre 2022

je suis tellement contente pour elle Lorenzo (@AllioneLorenzo) 17 décembre 2022

Omg il est adorable ? pic.twitter.com/LU1nA2i9QW Vous détestez ici ? (@hydia_) 17 décembre 2022

Oh mon Dieu, surcharge de gentillesse ! Il est tellement adorable. Le sarcasme est sexy (@sarcasm_sexy) 17 décembre 2022

Omg il est tellement adorable ????????????? elle (@elleshay99) 17 décembre 2022

Mec, il n’a aucune idée. Ça me donne la chair de poule d’y penser. Siyanda ? ? (@ Siyanda11862898) 17 décembre 2022

Je pleure à la façon dont il vient de lui voler le visage comme ça manny (@neverfenty) 17 décembre 2022

OMG IL EST TELLEMENT MIGNON pic.twitter.com/UUrSR9jSYn B rbara ?? (@barbarassky) 17 décembre 2022

Rihanna en vacances en famille

Dans le même souffle, Rihanna, ASAP Rocky et leur fils sont à Malibu. Ils ont été aperçus en train de se détendre ensemble sur une plage et leurs photos deviennent virales en ligne.

Rihanna, A$AP Rocky et leur fils à Malibu pic.twitter.com/2d0eyzIoHZ Fenty Cop (@FentyCop) 17 décembre 2022

Que pensez-vous du petit garçon de Riri ? Tweetez-nous @bollywood_life et faites-le nous savoir.