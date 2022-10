Rihanna dit qu’elle est nerveuse à propos de la performance du Super Bowl

Rihanna se fait surprendre par des paparazzi après une virée shopping en solo et révèle qu’elle est nerveuse à propos de son prochain concert à la mi-temps du Super Bowl.

Rihanna devrait être la tête d’affiche du tout premier spectacle Apple Music Super Bowl Halftime. Le spectacle se termine dimanche 12 février et même si ce sera le Super Bowl LVII, nous pouvons simplement l’appeler le Fenty Bowl pour l’instant. Depuis l’annonce, les rumeurs se sont multipliées selon lesquelles elle pourrait avoir de la compagnie sur scène comme Jay-Z, Kanye West ou même Drake. Pour l’instant, rien n’est confirmé et à part sa publication sur Instagram, tout le reste n’est que spéculation.

Rihanna parle enfin de la tête d’affiche du spectacle de la mi-temps du Super Bowl et révèle qu’elle est nerveuse à propos du BIG Show

Hier TMZ a rencontré Rihanna alors qu’elle faisait ses courses et elle a parlé de la performance à venir. Au début, TMZ n’a pas obtenu la confirmation si elle serait rejointe sur scène, mais ils ont eu un moment très vulnérable. Rihanna a révélé qu’elle était “nerveuse mais excitée” pour le grand jour après avoir donné cette information, elle a ignoré les autres questions. TMZ a essayé une fois de plus de poser des questions sur tout invité surprise demandant à RiRi si ASAP Rocky pourrait la rejoindre, Rihanna l’a ignoré les premières fois mais s’est effondré et a dit “peut-être”. Une chose sur laquelle nous pouvons compter est un spectacle spectaculaire à la mi-temps concocté par certains des meilleurs du secteur.

Vous pouvez regarder son épicerie complète avec TMZ ci-dessous.