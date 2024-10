La gagnante d’un Grammy a expliqué qu’elle apprenait « autant » de ses bébés que d’elle.

Rihanna adore son rôle de maman de deux garçons.

Parler à Accéder à Hollywoodla chanteuse lauréate d’un Grammy a parlé de la vie avec ses fils – RZA, 2 ans, et Riot, 14 mois – qu’elle partage avec son partenaire de longue date A$AP Rocky.

« C’est amusant, littéralement, j’apprécie tellement ça », s’est exclamée Rihanna, 36 ans, à propos de la maternité.

Le L’amour dans le cerveau le chanteur n’a pas sorti de nouvelle musique depuis 2016 Antimais elle a pleinement embrassé la vie de maman.

« Je ne fais que les regarder et vivre à travers eux et je suis émerveillée par chacune de leurs nouvelles découvertes, même par leurs limites », a-t-elle partagé. « Ils m’apprennent à être leur mère autant que je leur apprends à être dans ce monde et je les guide du mieux que je peux. »

Quant aux plus petits, RZA apprend à être un bon grand frère de Riot, même si Rihanna a admis que cela peut parfois être « dur ».

« À la seconde où son petit frère pleure, il est là ! Il s’épuise, il pleure aussi. Il est inquiet. Il l’aime ! a-t-elle partagé, ajoutant avec humour : « C’est juste difficile de partager des jouets et des tétines. »