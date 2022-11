Rihanna dévoile ses copieux gâteaux en lingerie Savage X Fenty

La magnifique fille Rih Rih nous “élève” en révélant son gras Fenty pour le gramme.

Jeudi, Rihanna a grésillé IG avec une vidéo d’elle-même en train de modéliser sa ligne de lingerie. La vidéo montre la nouvelle maman, 34 ans, posant en portant une robe corset Savage X Fenty Renaissance Rose (99 $) associée à des mitaines noires et des cuissardes noires ornées de roses sur les talons.

La robe a volé la vedette dans la vidéo en révélant le butin milliardaire de Rih dans toute sa splendeur.

« savagex.com », Rih a sous-titré le message invitant les fans à visiter son site Web.

Comme vous pouvez l’imaginer, les gens sont ravis de voir le dernier article de lingerie de Rihanna et ils salivent devant la finesse Fenty de Rih sur Twitter.

C’est loin d’être la première fois que Rih dévoile ses gâteaux pour promouvoir sa lingerie. L’année dernière, Twitter bourdonnait sur son pyjama de la collection “Tied-Up Tartan” qui comportait une découpe effrontée révélant des gâteaux.

Le dernier morceau de butin de Rih vient après son Savage X Fenty Vol. 4 défilé de mode présenté en première sur Prime Video le 9 novembre.

L’émission de Rih a invité les spectateurs dans la forêt de Fenty pour un rêve séduisant de fièvre de la mode qui mêlait la chorégraphie et la musique primées aux Emmy avec la mode.

Les modèles de célébrités comprenaient Winston Duke et Damson Idris qui ont grésillé des skivvies dans leurs looks respectifs, Marsai Martin qui a tout regardé Growin-ish up, Johnny Depp qui a suscité la controverse, Taraji P. Henson, Sheryl Lee Ralph, et plus encore.

Que pensez-vous de la lingerie sexy de Rihanna ? Achetez-vous Savage X Fenty cette saison des fêtes?