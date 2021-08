Rihanna devient la musicienne la plus riche du monde après que Forbes l’a officiellement déclarée milliardaire

La valeur nette de la pop star Rihanna est estimée à 1,7 milliard de dollars, ce qui en fait la femme musicienne la plus riche du monde, mais sa musique n’est pas la principale source de sa richesse, a déclaré mercredi le magazine Forbes.

La chanteuse née à la Barbade, dont le nom de naissance est Robyn Fenty, tire environ 1,4 milliard de dollars de sa fortune de sa participation de 50 % dans la ligne de cosmétiques Fenty Beauty, a rapporté Forbes.

Le reste de la richesse de Rihanna provient de sa part dans la société de lingerie Savage x Fenty et de ses revenus en tant que chanteuse et actrice, selon le magazine.

La société de beauté de Rihanna, dont LVMH détient l’autre moitié, est connue pour sa large gamme de 50 tons de peau, y compris des nuances sombres pour les femmes de couleur, qui étaient rares lors de son lancement en 2017. Cela en a fait un leader de l’inclusivité dans l’industrie. .

La chanteuse de « Umbrella » et « Love the Way You Lie » se classe deuxième derrière Oprah en tant qu’artiste féminine la plus riche, a déclaré Forbes.