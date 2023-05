Rihanna déclenche des rumeurs de fiançailles en portant une bague d’orteil en diamant

Rihanna savait exactement ce qu’elle faisait lorsqu’elle a posté une nouvelle vidéo sur TikTok cette semaine.

Le hitmaker « Diamonds » s’est rendu mardi sur la plateforme de partage de vidéos pour donner aux fans un aperçu des bijoux non conventionnels qu’elle porte aux pieds, balançant un rocher absolument massif sur l’un de ses orteils. Rih porte une paire de sandales à talons Amina Muaddi, qui se vendent 1 300 $. Encore plus cher, cependant, la bague d’orteil en diamant vaut 1 million de dollars, selon les rapports de BuzzFeed.

Rihanna a sous-titré le clip, « luxe tranquille », un clin d’œil à une tendance qui a été décrite comme une garde-robe discrète qui respire le luxe sans logos ou marques bruyants.

Bien sûr, cette bague pourrait n’être qu’un accessoire flashy que le magnat du maquillage voulait montrer, mais beaucoup de fans ont immédiatement conclu qu’elle et son petit ami A$AP Rocky étaient fiancés. Les bagues de fiançailles vont-elles généralement sur les orteils ? Évidemment pas. Mais rien dans l’un ou l’autre de leurs styles n’a jamais été conventionnel, et cela pourrait être un indice que le couple envisage de se marier après avoir accueilli le bébé numéro deux.

Rihanna et A$AP Rocky attendent actuellement leur deuxième enfant ensemble, après avoir été amis pendant des années avant de rendre publique leur relation amoureuse en novembre 2020. Plus tôt ce mois-ci, le couple a célébré le 1er anniversaire de leur fils RZA, date à laquelle ils ont confirmé le petit son nom.

La fondatrice de Fenty a annoncé sa deuxième grossesse lors de sa performance à la mi-temps du Super Bowl en février, bien qu’elle n’ait toujours pas révélé de date d’accouchement. Si elle et Rocky sont fiancés, ce ne serait pas une surprise, car le couple semble plus heureux que jamais avec leur famille grandissante, mais nous devrons simplement attendre et voir.