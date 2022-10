Rihanna, Dave Chappelle et Tyler Perry soutiennent Will Smith lors de la projection privée de son nouveau film “Emancipation”

Will Smith a reçu le soutien d’une foule de ses amis hollywoodiens, dont Rihanna, Dave Chappelle et Tyler Perry, lors d’une projection privée de son nouveau film Apple “Emancipation”.

Le film marque la première sortie de Smith depuis les Oscars 2022 où il a giflé Chris Rock sur scène lors de la diffusion en direct.

L’acteur de 54 ans a souri tout en tenant son téléphone au-dessus de ses épaules pour un selfie de groupe publié sur Instagram lundi, qui mettait en vedette la poignée de stars hollywoodiennes appréciant le dernier projet à l’écran de Smith.

Réalisé par Antoine Fuqua, le film suit le personnage de Smith, Peter, alors qu’il échappe à l’esclavage et trouve la liberté pendant la guerre civile américaine.

APPLE LIBÉRANT LE FILM “EMANCIPATION” DE WILL SMITH CETTE ANNÉE APRÈS OSCARS SLAP

“Soirée ÉPIQUE !! Merci d’être venu voir #Emancipation”, a-t-il légendé la photo partagée avec ses 68 millions de followers. “J’espère que vous apprécierez !!”

Kenya Barris a écrit dans les commentaires : “Cette nuit était MAGIQUE et votre film est vraiment quelque chose qui durera pour toujours !”

Il a poursuivi ses histoires, “#Emancipation est de l’art pur, du pouvoir et tout ce qu’un film devrait être. Vous en avez un @willsmith.”

“Je suis toujours hanté par #Emancipation”, a écrit Tyler Perry dans ses histoires. “C’est vraiment puissant, émouvant et captivant. Et la conversation qui a suivi avec ce groupe était légendaire. Merci @willsmith pour l’aperçu !”

Plus tôt ce mois-ci, Smith a fait l’éloge d’Apple sur Instagram lors de la sortie de la bande-annonce.

“C’est le film le plus difficile que j’aie jamais fait. Sang, sueur et larmes… LITTÉRALEMENT ! Bravo à Apple qui a doublé (et triplé) son engagement à livrer cette histoire épique au monde”, a-t-il écrit.

Le film sera présenté en salles le 2 décembre avant de passer à la plateforme de streaming le 9 décembre.

Des rapports antérieurs affirmaient que la société avait fait des allers-retours sur une date de sortie et était en pourparlers pour conserver le film jusqu’en 2023 à la suite du contrecoup reçu par Smith après avoir giflé Rock. Un initié a déclaré au New York Times que “la sensibilité de la situation est évidente”, et Apple a même mis en place un test de dépistage plus tôt cette année.

Apple aurait dépensé 120 millions de dollars pour le film, qui sera éligible pour la prochaine saison des récompenses même si Smith n’est pas autorisé à assister à la cérémonie.

L’acteur oscarisé a démissionné de l’Académie des arts et des sciences du cinéma et a été interdit d’assister à tout événement lié à l’Académie pendant 10 ans après avoir giflé Rock sur scène en mars. Il s’est depuis excusé auprès de l’Académie et du Rock.

Chappelle a passé l’été en tête d’affiche de divers spectacles comiques, y compris une tournée au Royaume-Uni avec Rock, qui revient aux États-Unis plus tard cette année.