Rihanna continue son week-end amusant à Paris alors qu’elle sort pour un dîner et un événement caritatif avec sa famille dans deux ensembles TRÈS stylés

Rihanna a montré son style impeccable lors de son passage à Paris pour la Fashion Week.

La chanteuse de 35 ans a fait tourner les têtes dans une robe à capuche violette et un manteau en fausse fourrure à son arrivée au restaurant Cesar samedi.

Rihanna a augmenté sa taille avec des talons noirs à lanières et des accessoires avec des lunettes de soleil surdimensionnées teintées de rouge.

Elle adorait son fils aîné RZA, 18 mois, alors qu’elle le portait dans ses bras, tandis que A$AP Rocky, également 35 ans, suivait de près leur plus jeune fils Riot Rose Mayers, six mois.

La veille au soir, Rihanna avait fait preuve de glamour dans une robe noire moulante et plongeante et un manteau de fourrure assorti.

Le couple est à Paris alors que la fashion week démarre dans la capitale française

Elle a passé la soirée à un gala exceptionnel, au profit de la Pia ces Jaunes, où de nombreux artistes se produiront pour les enfants et adolescents hospitalisés.

Cela survient quelques jours après que Rihanna a lancé sa série de confessions pour la Saint-Valentin pour Savage x Fenty avec une douce révélation sur sa romance avec A$AP.

La princesse de la pop – qui partage deux fils avec le rappeur – s’est rendue sur son Instagram vendredi pour partager un clip torride d’elle en lingerie rose et un boa à plumes rouge alors qu’elle répondait aux questions brûlantes de ses fans.

La première confession est arrivée lorsque Rihanna, incitée par une lettre de fan lui demandant quel était son « langage d’amour », a partagé ses réflexions sur le sujet.

« Du temps de qualité, c’est un luxe dans ces régions, d’accord ? dit-elle en riant. “Je suis occupé… bébé papa occupé… et chaque fois que quelqu’un peut me réserver un peu de temps, je me sens vraiment spécial.”

Elle a également fait allusion à une autre confession, faisant écho à la question : « Quelle est la chose la plus sauvage que vous ayez faite par amour ? avant que le clip ne devienne noir.

Les fans recevront la réponse, et probablement bien plus encore, comme le recommande le Instagram Savage x Fenty : “Suivez-nous pendant que nous continuons à partager les confessions les plus sauvages de Rihanna.”

Savage X Fenty, une collaboration entre Rihanna et TechStyle Fashion Group, a commencé comme une marque exclusivement en ligne.

L’intégralité de la campagne marketing de pré-lancement s’est déroulée sur le compte Instagram de Rihanna.

A$AP Rocky, également âgé de 35 ans, suivi de près par leur plus jeune fils Riot Rose Mayers, six mois

Le 11 mai 2018, le site Web a été officiellement lancé, accompagné de l’ouverture d’une boutique éphémère à Brooklyn, opérationnelle pendant les deux premiers jours des débuts de la marque.

Rihanna et A$AP ne cessent de se renforcer depuis environ 2020.

Bien qu’aucun des deux n’ait confirmé la relation jusqu’en mai 2021, lorsqu’il l’a qualifiée d’« amour de ma vie » dans une interview avec GQ.

Ils sont désormais les fiers parents de leurs deux fils.