Rihanna bénit la panthère noire : Wakanda Forever Premier

Rihanna a brillé

Hier soir, Marvel Studios a organisé la première de Panthère noire : Wakanda pour toujours à Los Angeles, Californie. Non seulement c’était une soirée pour prévisualiser le nouveau film, mais une soirée pour se souvenir du regretté acteur Chadwick Boseman. Le tapis violet était rempli des plus grandes stars du divertissement, mais la plus grande surprise de la soirée a été Rihanna touchant le tapis aux côtés d’Asap Rocky.

Rihanna et Asap Rocky étourdissent alors qu’ils ornent le Black Panther Wakanda Forever Premier avant le retour de Rihanna à la musique pour la bande originale du film

Avec une longue absence de musique, même si Rihanna a annoncé qu’elle contribuait à la musique du film, les fans n’y ont toujours pas adhéré pour éviter toute déception. Mais une fois qu’elle est apparue sur le tapis pour le premier ministre, les mâchoires sont tombées et tout le monde a réalisé que cela se passait vraiment et que la voix de Riri avait été sécurisée. “Life Me Up” est l’une des deux chansons que Rihanna a données à Marvel pour le film. La chanson est décrite comme un hommage à la vie et à l’héritage de Chadwick Boseman écrite par Riri, Tems, Ludwig Göransson et Ryan Coogler.

L’hommage a été enregistré dans cinq pays différents et est produit par Göransson et sortira demain. Le deuxième morceau du film “Born Again” est une belle ballade produite par The-Dream. En attendant les chansons, vous pouvez voir ci-dessous des photos de Rihanna dans toute sa splendeur.