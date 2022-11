Rihanna aurait invité Johnny Depp à Savage X Fenty Vol. 4 Défilé de mode

Les sources de TMZ disent que Rih et son équipe ont invité Johnny à en faire partie, et les deux parties étaient vraiment ravies que cela se produise. Johnny a soi-disant déjà filmé son rôle, et il sera inclus dans la première de l’émission sur Amazon Prime Video le 9 novembre.

Lorsque cette nouvelle est tombée sur Twitter, les critiques étaient… mitigées, c’est le moins qu’on puisse dire.

Alors que Depp a fini par remporter un verdict substantiel dans son affaire contre son ex-femme Amber Heard, beaucoup considèrent toujours l’acteur comme controversé, accusant les fans soumis au lavage de cerveau de TikTok d’avoir influencé de manière inappropriée le procès. De plus, alors que l’acteur de Pirates des Caraïbes a “gagné” l’affaire, il a quand même admis de nombreux comportements problématiques tout au long du procès, et de nombreuses victimes d’abus se sont depuis rangées du côté de Heard.

Il n’y a aucun moyen que Rihanna et son équipe pensaient que cette décision se passerait sans contrecoup, mais même ainsi, ils n’auraient peut-être pas prévu que les fans seraient cette fou. Voyons s’ils apportent des modifications à ces plans avant le vol. 4 gouttes la semaine prochaine.