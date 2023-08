Rihanna aurait fini d’agrandir sa famille

Rihanna se délecterait de la maternité après la naissance de son deuxième fils et pourrait avoir fini d’agrandir sa famille.

C’est la nouvelle qui circule parmi les informations confirmées selon lesquelles elle et A$AP Rocky ont accueilli un petit garçon à Los Angeles. Comme indiqué précédemment, le fils de Rih Rih et Rocky est né le 3 août et aurait un nom qui commence par la lettre R, tout comme son grand frère, RZA Athelston Mayers.

Maintenant, il y a une rumeur selon laquelle la fondatrice de Fenty pourrait se contenter de sa famille qui comprend ses deux garçons et son beau rappeur.

Un initié a dit PERSONNES que « Rihanna sent que sa famille est maintenant complète » et « c’est quelque chose qu’elle a toujours voulu ».

Comme précédemment journaliste, la publication avait précédemment rapporté qu’après que la chanteuse RIH avait révélé sa deuxième grossesse à l’émission de mi-temps du Super Bowl LVII, elle était « la plus heureuse qu’elle ait jamais été » en tant que mère de bébé RZA et se sentait passionnée par son voyage de maternité.

« Elle adore être maman, c’est donc là qu’elle pense en ce moment », a expliqué leur source.

L’achèvement possible de la famille Fenty de Rih survient alors qu’elle révèle sa lignée de maternité.

Lundi, quelques heures seulement après l’annonce du bébé de Rih, Savage X Fenty a mis en lumière les nouveaux soutiens-gorge de la maman dans une vidéo purement précieuse de Rihanna allaitant RZA.

« Nous ne pleurons pas, vous pleurez #SavageXMaternity », lit-on dans le post.

Adorable! Pensez-vous que Rihanna a fini d’agrandir sa famille Fenty ? Ou devrions-nous simplement attendre et voir ce que maman Rih fera ensuite ?