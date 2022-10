Rihanna aurait enregistré 2 nouvelles chansons pour Wakanda Forever

Les rumeurs suggèrent que Rihanna a enregistré deux nouveaux records pour le Panthère noire : Wakanda pour toujours la bande originale et la bande originale sortiront via son label.

Nous sommes à moins d’un mois de la sortie de la suite du blockbuster 2018 de Marvel Studios Panthère noire. Wakanda pour toujours promet d’être tout aussi grand et aussi d’être un hommage au regretté acteur Chadwick Boseman et à son héritage. L’une des questions auxquelles nous n’avons pas encore répondu est de savoir qui fournit la bande sonore. Pour l’original Black Panther, Kendrick Lamar et TDE ont maintenu la musique et ont livré tout le monde du hip-hop pour l’occasion. Aujourd’hui, des rumeurs circulent sur qui pourrait être responsable de la Wakanda pour toujours bande sonore et c’est presque trop difficile à croire.

Rihanna a officiellement annoncé qu’elle sera la tête d’affiche du tout premier spectacle Apple Music Super Bowl Halftime et nous nous demandons tous si elle nous offrira de la nouvelle musique avant le grand jour. Selon HitsDailyDoublela nouvelle musique arrive et son grand retour sera prétendument sur le Panthère noire : Wakanda pour toujours bande sonore. Selon certaines informations, la bande originale sortira via Marvel / Disney, son label Westbury Road et ses partenaires Roc Nation et Def Jam. Nous devons être honnêtes HITDD a un pourcentage de rumeurs d’avoir raison 100% du temps, mais la façon dont Rihanna nous a laissé sécher après toutes ces années est difficile à croire, mais nous espérons que c’est vrai. Quoi qu’il en soit, nous serons là pour la saluer à bras ouverts, même si ce n’est pas pour la bande originale.