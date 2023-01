Une marque nouvellement déposée laisse entendre que l’empire Fenty de Rihanna est sur le point de dominer une nouvelle voie dans la mode.

En 2023, Rihanna a encore des gens qui demandent quand sortira son nouvel album. L’année dernière, elle a offert aux fans de la nouvelle musique pour le Wakanda pour toujours bande-son pour, espérons-le, nous retenir. La musique est bonne mais Rihanna est une magnat à part entière et les Fenty Bucks affluent et l’empire se développe de manière agressive. En plus d’être un magnat, elle a récemment rejoint Jay-Z et Kanye West sur la liste des milliardaires. Alors quelle est la prochaine étape pour Riri en dehors du Super Bowl ? Une marque récemment déposée peut détenir les réponses.

Rihanna aurait déposé une marque pour Fenty Kids

Selon mandataire en marques Josh Gerben le 20 janvier Rihanna a déposé une nouvelle marque pour elle Fenty Empire. Riri a déposé une marque pour Enfants Fenty qui offrira une grande variété de vêtements et de produits pour enfants.

Fenty Kids comprendra les produits suivants : vêtements, maillots de bain, vêtements de plage, vêtements de tennis, vêtements de surf, vêtements de ski, layettes, vêtements pour bébés, pyjamas pour bébés, chaussons, bavoirs pour bébés non en papier, couches en tissu, casquettes, bonnets de bain, bérets, bonnets, chapeaux, tabliers, foulards, bandanas, ceintures, bretelles, foulards, sous-vêtements, soutiens-gorge, soutiens-gorge de sport, débardeurs, chaussettes, vêtements d’intérieur, pyjamas, vêtements de nuit, leggings, corsets, gants, mitaines et chaussures.

Avec la vitesse à laquelle la marque peut sortir des produits et Rihanna étant une nouvelle maman, espérons-le, la nouvelle ligne sera disponible avant l’été.