Rihanna allaite son fils Rza dans de nouveaux soutiens-gorge de maternité : photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Madison McGaw/BFA/Shutterstock

Rihanna, 35 ans, donne du pouvoir aux mamans du monde entier avec sa dernière ligne Savage X Fenty. Rihanna a dévoilé son soutien-gorge de maternité alors qu’elle allaitait son fils, RZA, 1, dans de nouvelles photos postées sur Instagram. « Pas les soutiens-gorge de maternité de ta maman… conçus par @badgalriri, approuvés par bébé RZA », lit-on dans la légende du 8 août.

La magnat du maquillage a bercé son fils tout en portant un nouveau soutien-gorge de maternité noir Savage X Fenty. Sa bosse nue de bébé a jeté un coup d’œil derrière RZA, qui avait l’air si mignon dans un short imprimé noir. Rihanna a montré son sourire radieux alors que RZA allaitait.

La chanteuse « Diamonds » attend actuellement son deuxième enfant avec le rappeur A $ AP Rocky, 34 ans. Rihanna a continué à définir et à élever son style de maternité avec sa dernière grossesse. Elle adore les mini-robes sexy et dévoiler sa bosse dans les hauts courts lors de ses déplacements.

Rihanna n’a pas révélé la date d’accouchement de son deuxième enfant mais est actuellement dans les dernières semaines de sa grossesse. Elle a fait ses débuts célèbres avec son baby bump lors de l’émission de mi-temps du Super Bowl 2023 en février 2023. La révélation de grossesse la plus Rihanna, n’est-ce pas?

Début juillet 2023, Rihanna a profité de ces dernières semaines en tant que famille de trois personnes avec un voyage de babymoon dans son pays d’origine, la Barbade. Elle a gentiment partagé une photo sur Instagram d’A$AP Rocky tenant RZA dans les airs. « Mon Bajan boyz », a-t-elle légendé son message.

Plus de nouvelles de Rihanna:

Au cours des premiers mois de la vie de RZA, Rihanna a tenu sa famille à l’écart des projecteurs. Elle a enfin abordé ce nouveau chapitre de sa vie de mère dans son Mars 2023 Vogue britannique histoire de couverture. « Oh, mon Dieu, c’est légendaire », a-t-elle dit à propos d’embrasser la maternité. « C’est tout. Tu ne te souviens vraiment pas de la vie d’avant, c’est la chose la plus folle qui soit. Vous essayez littéralement de vous en souvenir – et il y a des photos de ma vie d’avant – mais le sentiment, les désirs, les choses que vous appréciez, tout, vous ne vous y identifiez tout simplement pas parce que vous ne vous permettez même pas mentalement d’obtenir si loin, parce que… parce que ça n’a pas d’importance.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Lien connexe En rapport: Hillary Super : 5 choses à savoir sur le nouveau PDG de Savage X Fenty après le départ de Rihanna

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.