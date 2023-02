Rihanna admet que la maternité a “ajouté à l’inspiration” de sa vie – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image: Beauté Fenty

Icône de la mode et lauréate d’un Grammy Rihanna34 ans, s’est assis avec ELLE avant son Apple Music Super Bowl LVII Halftime Show pour parler de beauté, de maternité et de musique le 10 février. Lorsqu’on lui a demandé comment devenir maman pour son fils, neuf mois, l’avait changée, la beauté brune a dit “l’inspiration” de sa vie. “Devenir mère n’a fait qu’ajouter à l’inspiration dans ma vie. J’ai dû trouver l’équilibre entre une routine efficace qui maximise le précieux temps “moi” et le glamour total, parce que j’aime vraiment ce processus créatif coloré », a-t-elle déclaré au point de vente beauté.

Bien que la musique et le Super Bowl soient au premier plan des préoccupations des fans de Rihanna, la milliardaire s’est également concentrée sur sa ligne de produits de beauté, Fenty Beauty. La chanteuse de 34 ans a partagé avec le magazine comment elle trouve l’inspiration pour créer de nouvelles couleurs de rouge à lèvres. « En ce qui concerne le rouge à lèvres liquide mat, nous connaissons tous le problème : un pigment intense s’accompagne souvent d’une sécheresse intense. Je voulais réparer ça », a-t-elle commencé. «Le rouge à lèvres liquide Fenty Icon Velvet de Fenty Beauty a une formule de luxe crémeuse et fouettée pour que la couleur glisse et soit somptueuse mais ne se fissure pas. C’est pourquoi nous l’appelons un « velours mat ». Il est disponible dans une gamme de cinq nuances de rouges, de roses et de neutres qui sont flexibles et conviennent à tout le monde.

Riri a ensuite expliqué en détail certains de ses secrets de beauté personnels, notamment la façon dont elle reste fraîche sur les longs vols. “Je fais tout ce que je peux pour rester hydratée, de l’application d’hydratants à la consommation d’eau de coco. C’est vraiment le seul moyen de sauver votre peau, en particulier lors de ces longs vols vers différents fuseaux horaires et climats”, a révélé Rihanna. Elle a même décomposé lesquels de ses propres produits sont ses favoris ! «J’apporte avec moi le masque pour les mains à la glycérine de récupération intensive Fenty Skin Hydra’Reset sur les vols de nuit, et le masque pour les lèvres de récupération intensive Fenty Skin Plush Puddin ‘car il recouvre mes lèvres et les garde pleines. L’hydratation de la tête aux pieds est la clé ! », a-t-elle noté.

Enfin, le hitmaker “Diamonds” a partagé avec les lecteurs à quel point “sentir bon” est une priorité dans son régime de beauté. “Ma mère [Monica Braithwaite] a été la première personne à m’initier à la beauté et au parfum. J’adorais son parfum, et sentir bon était vraiment important pour elle”, a déclaré Rihanna. “C’était toujours la touche finale avant qu’elle ne sorte. Et c’est ainsi que je traite le parfum aujourd’hui : je veux qu’il dégage tout ce que je ressens, tout ce que je suis et tout ce que je veux être.

Comme mentionné précédemment, l’interview beauté vient juste deux jours avant la performance très attendue de Rihanna à la mi-temps du Super Bowl le 12 février. Bien que les détails de sa performance soient gardés secrets, la talentueuse femme d’affaires s’est rendue sur Instagram le 9 février pour partager un clip teaser de son prochain spectacle. Bien que Rihanna ne soit pas elle-même dans la vidéo, elle montre un enfant de sa ville natale de Saint Michael, à la Barbade, se faisant coiffer sur “Run This Town” de Riri.

Non seulement on parle de son petit ami, A $ AP Rocky, 34 ans, la rejoignant sur scène, il y a aussi des spéculations selon lesquelles elle pourrait trouver un moyen d’incorporer son fils dans le spectacle. Rihanna et Apple Music ont d’abord publié un premier teaser de la performance le 13 janvier. Un montage de voix joue au début de la vidéo avec Rihanna entrant lentement dans le cadre. Une fois que les voix deviennent apparemment écrasantes, elles se coupent et Riri fait simplement un mouvement de silence. Sa performance aura lieu lors de la mi-temps du 57e Super Bowl dimanche. Les téléspectateurs peuvent se connecter via FOX ou diffuser l’émission sur Hulu +, Sling TV et FuboTV.

