Sur son compte Instagram, qui compte plus de 95,4 millions d’abonnés, la chanteuse et actrice pop a écrit qu’elle «le cœur se brise avec la violence, » comme « des innocents sont victimes de notions perpétuées par le gouvernement et les extrémistes. » Ayant partagé le nombre de morts du côté palestinien, elle a écrit que les deux «enfants israéliens et palestiniens innocents« Souffrent dans le conflit en cours, ajoutant que »ce cycle doit être rompu. »

pas rihanna tirant un « toutes les vies comptent » 😭 pic.twitter.com/vJgKb9uX7k – teena (@jeanmyeonn) 13 mai 2021

Son message de jeudi était sous-titré « Je suis avec l’humanité, »Et accumulé plus de deux millions de likes, mais beaucoup ont exprimé leur apparente déception face à l’A-lister de ne pas prendre parti.

Rihanna donne une telle énergie «toutes les vies comptent. » Je suis déçu. Ce n’est pas un conflit !! C’est unilatéral pic.twitter.com/jTtcQbV5Bs – Asraa (@ asraa_alb123) 13 mai 2021

Alors que certains utilisateurs de médias sociaux ont accusé Rihanna de «tirant un « toutes les vies comptent »», D’autres ont apparemment été déçus par son manque de soutien aux Palestiniens. En 2014, le chanteur a posté sur Twitter en utilisant le « #Palestine libre« Hashtag, mais alors supprimé il dit « certaines personnes ont été offensées»Et elle priait pour les gens de Palestine et d’Israël.

de la Palestine libre au bandeau droit! pic.twitter.com/qKpvoQZWer – faiisal_tf (@ZaynFaisal) 13 mai 2021

La communauté en ligne divisée à la fois suggéré c’était « mieux vaut ne rien dire»Et, au contraire, a remercié la célébrité d’avoir utilisé sa plateforme de médias sociaux pour s’exprimer sur le sujet.

Personne n’est neutre, elle envoie ses condoléances aux innocents tués, c’est la vie – James Joint (@ FaithConners2) 13 mai 2021

Plus tôt cette semaine, l’actrice israélienne Gal Gadot a pris le coup pour ce qui a été considéré par certains comme un soutien à son pays d’origine. Dans le même temps, les mannequins semi-palestiniens Gigi et Bella Hadid ont été sous les projecteurs des médias sociaux pour leur position ouvertement anti-israélienne. « Les politiciens bégayent des mots neutres de peur d’être réprimandés, tandis que le monde reste silencieux pour éviter d’offenser les mauvaises personnes», A posté la plus jeune des sœurs nées aux États-Unis, Bella.

Ouais, mettre Israël entre guillemets comme si ce n’était pas un vrai pays est vraiment approprié. Beaucoup de leurs messages n’ont été que des demi-vérités ou une désinformation totale, heureux que vous approuviez leurs prises antisémites à la limite. Frais – Mar (@marschaebee) 12 mai 2021

Depuis le début de la semaine, plus de 1 500 roquettes ont été lancées sur Israël par le groupe militant palestinien Hamas, selon l’armée israélienne. Au moins six civils, dont un enfant, auraient été tués. Israël a répondu en bombardant des cibles à Gaza et aurait planifié une opération sur le terrain. Selon des responsables palestiniens, des dizaines de leurs civils, dont au moins 17 enfants, sont morts dans les frappes aériennes.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!