Rihanna accueille le petit garçon numéro 2 avec son partenaire A$AP Rocky : rapport

La chanteuse Rihanna, qui attendait son deuxième enfant avec A$AP Rocky, aurait accouché il y a deux semaines.

Rihanna, 35 ans, et son partenaire, A$AP Rocky, 34 ans, sont devenus parents pour la deuxième fois, selon un nouveau rapport. Le rapport affirme qu’ils ont célébré la naissance de leur deuxième enfant ensemble il y a quelques semaines. Le couple est déjà parent d’un garçon de 15 mois qu’ils ont donné nommé RZA.

Lundi, TMZ a rapporté que le deuxième né de Rihanna et Rocky est arrivé la première semaine d’août. Cependant, le portail a ajouté que les représentants du couple n’étaient pas joignables pour commenter et qu’aucun d’entre eux n’a publié quoi que ce soit sur ses réseaux sociaux. « Nous ne connaissons pas encore le nom du gamin, mais nous savons qu’il commence par ‘R’ et que c’est un garçon. » le portail a signalé plus tôt.

Lors de la performance de la chanteuse à la mi-temps au Super Bowl plus tôt cette année, le couple avait confirmé sa deuxième grossesse. Dans les premières secondes de sa performance, Rihanna a fait la grande annonce de grossesse en caressant son ventre et en laissant la fermeture éclair de sa tenue, une combinaison superposée sur un body moulant et un bandeau sculpté, pour montrer son ventre.

« Elle adore être maman, c’est donc là qu’elle pense en ce moment », a rapporté en février une source proche de People Magazine à propos du style parental de Rihanna. « Elle est la plus heureuse qu’elle ait jamais été. »





L’interprète de « Lift me Up » et A$AP Rocky peuvent être vus en train de travailler ensemble dans une publicité de Beats Studio Pro qui montre un aperçu de leur vie à la maison. La publicité, réalisée par A$AP Rocky lui-même, le montre en train de travailler dans son home studio jusqu’à ce qu’il reçoive un appel de Rihanna dans une autre pièce. « Bébé ! Peux-tu aller au magasin ? Nous n’avons plus de couches », dit-elle dans l’annonce. Ensuite, Rocky est poursuivi par des fans et des photographes alors qu’il sprinte vers l’AWGE Bodega, qui porte le nom de son agence de création. Il sélectionne un paquet de couches AWGEY avec RZA posant pour la couverture de l’étagère du magasin.