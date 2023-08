Rihanna accueille le bébé n ° 2, un autre petit garçon

Rihanna est une maman de garçon Bajan, deux fois plus!

La milliardaire Fenty a secrètement accueilli son deuxième enfant avec A$AP Rocky le 3 août. La nouvelle a d’abord été partagée par TMZ qui rapporte que Rih Rih, 35 ans, et son beau rappeur, 34 ans, ont eu leur enfant à Los Angeles.

Les détails sur le nom de l’enfant sont inconnus, mais comme son grand frère RZA Athelston Mayers, le bébé Fenty aurait un nom qui commence par la lettre R.

La nouvelle survient au milieu d’un rapport précédent selon lequel le couple nichait joyeusement à Los Angeles, sans avoir l’intention de quitter la ville avant la naissance de leur enfant.

Rihanna a annoncé sa grossesse pour la première fois lors du spectacle de mi-temps du Super Bowl LVII.

En parlant de maternité avec Vogue britanniqueRihanna s’est extasié sur l’expérience « légendaire » d’avoir un enfant.

« Oh, mon Dieu, c’est légendaire, » dit-elle. « C’est tout. Tu ne te souviens vraiment pas de la vie d’avant, c’est la chose la plus folle qui soit. Vous essayez littéralement de vous en souvenir – et il y a des photos de ma vie d’avant – mais le sentiment, les désirs, les choses que vous appréciez, tout, vous ne vous y identifiez tout simplement pas parce que vous ne vous permettez même pas mentalement d’obtenir jusque-là, parce que… Parce que ça n’a pas d’importance.