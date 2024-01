Rihanna, A$AP Rocky et les enfants arrivent à Paris pour la Fashion Week

Parents

Rihanna et A$AP Rocky se sont rendus dimanche en France avec leurs deux jeunes fils pour la Fashion Week de Paris.

Le couple a été photographié arrivant à l’aéroport de Paris-Le Bourget avec RZA, 1 an, et Riot, 5 mois, tout en restant discret dans des vêtements décontractés.

La chanteuse de « Umbrella », 35 ans, a été vue portant RZA dans ses bras tandis que le rappeur de « F-kin’ Problems », également âgé de 35 ans, transportait Riot dans un porte-bébé confortable.

Leur fils aîné était enveloppé dans une couverture duveteuse pour le protéger du froid hivernal parisien, tandis que leur plus jeune était emmitouflé dans un bonnet et une couette à imprimé de roses.

Rihanna a tenté de rester discrète dans un sweat-shirt ébloui avec un pantalon de survêtement assorti et une casquette de baseball bleu marine des Yankees de New York. Rocky avait l’air bien au chaud dans un sweat à capuche zippé noir, un jean et un masque facial.

Rocky a été mannequin pour plusieurs marques de luxe haut de gamme, dont Bottega Veneta et Dior Homme, ce qui pourrait expliquer leur présence dans la Ville Lumière. Rihanna, quant à elle, a assisté lundi au défilé Dior Haute Couture printemps/été 2024.

Les musiciens ont accueilli leur premier enfant en mai 2022, mais ils ont attendu six mois pour révéler son visage et un an pour partager son nom.

Ils ont nommé RZA en l’honneur du leader du collectif de rap Wu-Tang Clan.

Rihanna a expliqué qu’elle et son partenaire souhaitaient avoir le contrôle total sur la vie privée de RZA.

« Jetez-moi aux loups. Fais ce que tu veux de moi. Mais il n’a pas son mot à dire sur tout cela », a-t-elle déclaré au British Vogue en mars 2023. « Nous l’avons protégé jusqu’à présent. »

Les tourtereaux ont agrandi leur famille en août 2023 en accueillant leur deuxième enfant.

Rihanna a annoncé qu’elle attendait un autre bébé lorsqu’elle a révélé son baby bump lors de son spectacle à la mi-temps du Super Bowl en février dernier.

Rocky et le fondateur de Savage x Fenty gardent clairement leurs enfants dans les plus beaux vêtements de créateurs, puisqu’ils les ont habillés de looks Gucci coûteux lors d’un voyage à Aspen, Colorado, le mois dernier.

Rihanna et le rappeur se fréquentent depuis 2020.











