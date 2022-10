Rihanna a adoré jouer à “S’habiller” au dîner d’anniversaire d’A$AP Rocky – Hollywood Life

Voir la galerie





Rihanna se sentait après être sortie pour célébrer A$AP Rocky’s 34e anniversaire le 2 octobre. Une source proche du chanteur des “Diamonds”, 34 ans, s’est entretenu EXCLUSIVEMENT avec HollywoodLa Vie et a révélé ce que Rihanna ressentait après avoir été photographiée magnifique dans une robe noire avec une fente à hauteur de cuisse pour le dîner de fin de soirée à Olivetta à Los Angeles.

“Rihanna était tellement excitée à ce sujet et le planifie depuis des semaines”, a déclaré le copain. «Elle voulait faire quelque chose de doux et d’intime qui inclurait également leurs amis les plus proches et elle adore la nourriture d’Olivetta. C’est l’un de leurs restaurants préférés à Los Angeles et ils y sont allés plusieurs fois. Rihanna avait l’impression que son anniversaire était la première fois qu’ils pouvaient jouer à se déguiser depuis la naissance de leur bébé et ils ont adoré.” Comme les fans le savent peut-être, Rihanna et Rocky ont accueilli leur premier enfant ensemble, un fils, en mai.

«Elle ressentait absolument tout son look et le fait qu’il s’habille pour lui correspondre était tout simplement parfait. Ils ont des horaires tellement chargés en ce moment et Rihanna a tellement de choses à faire, mais elle voulait que le plus tôt possible sache à quel point elle compte pour lui. C’était la soirée parfaite pour eux”, a ajouté l’initié.

Pendant ce temps, comme nous l’avons signalé précédemment, Rihanna a de quoi être excitée car elle a annoncé le 24 septembre qu’elle se produirait pendant la mi-temps du Super Bowl en février 2022. Elle n’a pas joué publiquement depuis les Grammys en 2018. Elle a été se concentrant uniquement sur la construction de sa marque Fenty, qui a fait d’elle une milliardaire, et en même temps, elle est tombée enceinte et a eu un bébé avec son petit ami, Rocky et ses fans la supplient de sortir de la nouvelle musique depuis. Après son annonce passionnante, Jay Z a dit à quel point elle était une icône. Rihanna a également déclaré qu’elle ne se produirait jamais au Super Bowl, mais apparemment, cela a changé.

