Rigathi Gachagua est le suprémo du mont Kenya, disent les alliés du PD à Ndindi Nyoro

La bataille pour la suprématie entre le vice-président Rigathi Gachagua et le député de Kiharu Ndindi Nyoro pour savoir qui sera le chef de file politique du Mont Kenya et qui sera le meilleur pour succéder au président William Ruto s’est intensifiée vendredi avec le ralliement de certains députés derrière le PD.

Afin de contrer une réunion organisée par Nyoro à Murang’a la semaine dernière, le député de Mathira, Eric Wamumbi, a rassemblé quelques députés alliés du DP au stade Karatina et a mis tout leur poids derrière lui.

La bataille entre les partisans de Nyoro et de Gachagua a commencé immédiatement après les élections de 2022 et a maintenu la région dans une ambiance électorale, quatre ans avant les élections de 2027.

Certains dirigeants se battent pour succéder au président à la retraite Uhuru Kenyatta à la tête du Mont Kenya et contrôler les votes massifs de la région, qui sont cruciaux pour le pouvoir de négociation dans la politique nationale.

Outre Nyoro et Gachagua, d’autres dirigeants considérés comme ayant une chance de diriger la région du Mont Kenya sont le secrétaire du Cabinet de l’Intérieur et de la Coordination nationale Kithure Kindiki, le secrétaire du Cabinet Moses Kuria et la chef de l’opposition Martha Karua.