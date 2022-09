Riganato abrite une cuisine méditerranéenne raffinée – Shaw Local

Riganato Old World Grille est perché à l’entrée est de Genève sur la route 38, dans une maison reconvertie en restaurant familial et chaleureux, où service et hospitalité sont les maîtres mots.

Des touches d’aménagement paysager, des paniers fleuris, un toit de tuiles rouges et un parking récemment agrandi créent une scène invitante pour cette destination méditerranéenne ouverte tous les jours pour le déjeuner et le dîner. Nous nous sommes installés sur la terrasse, où notre formidable serveur nous a expliqué les plats du jour. À l’intérieur, vous apercevrez le tableau qui les répertorie lorsque vous entrerez.

Nous avons apprécié des touches spéciales telles que des serviettes en lin et un personnel de service qui a gardé l’eau remplie et nous a surveillés tout au long du repas, qui a commencé par une miche de pain italien chaud.

Les calamars frits légèrement panés étaient un apéritif délicieux, suffisant pour les grandes fêtes. (photo Shaw Media)

Des amis ont recommandé les calamars et nous avons trouvé deux options au menu, une version épicée et notre choix, les calamars frits simples. Une panure délicate et légère complétait la saveur des fruits de mer magnifiquement préparés. L’apéritif généreux était amplement suffisant pour plus de deux personnes et était une délicieuse entrée, accompagnée à la fois d’une sauce cocktail et d’un merveilleux aïoli maison.

Pendant que nous grignotions, nous avons remarqué un flux de clients à emporter, portant des dîners à la maison à emporter, avec beaucoup de boîtes de pizza parmi eux. Nous avons apprécié la pizza lors de visites précédentes, y compris une très bonne option de croûte sans gluten. Le site Web propose un menu complet de tous ses plats sans gluten.

Le corégone du lac Supérieur comprenait des champignons, des câpres, des crevettes, du citron et du vin. Un accompagnement parfait était le côté pomme de terre des bébés rouges à l’ail écrasés. (photo Shaw Media)

J’étais déchiré entre le plat du jour, crevettes et calamars aux cheveux d’ange, et la pizza, mais j’ai choisi le corégone du lac Supérieur. Le poisson grillé a été préparé avec des champignons sautés savoureux, des câpres géantes, du citron et du vin. Une grosse crevette savoureuse a surmonté le plat. Un accompagnement succulent était le côté pomme de terre des bébés rouges à l’ail écrasés.

Mon compagnon de table a choisi la petite portion du Flat Iron Steak, composé de bœuf Black Angus avec le frottement maison de Riganato. Son côté était un arc-en-ciel de légumes éclatants de saveurs fraîches

Le Flat Iron Steak se marie à merveille avec une gamme colorée de légumes rôtis aux herbes. (photo Shaw Media)

“Il y avait un bon omble chevalier sur le steak, qui se mariait parfaitement avec les légumes rôtis aux herbes”, a-t-il déclaré.

Le menu propose une variété de plats, dont un sandwich mettant en vedette deux des boulettes de viande maison farcies à la ricotta du restaurant. Il y a des salades inventives, des hamburgers, des brochettes, des paninis, des plats de pâtes et tout, du demi-poulet rôti lentement aux côtelettes d’agneau de Papa Nick.

Un tableau noir à l’intérieur du restaurant indiquait les plats du midi servis de 11 h à 15 h du lundi au samedi. Il offrait de tout, des plats de poulet, d’agneau et de porc au poisson, en passant par la salade de steak et les plats de pâtes.

Le stationnement est amplement suffisant dans le lot agrandi, mais des places supplémentaires sont offertes de l’autre côté de la rue après 17 h à Geneva Firewood.

Nous nous sommes attardés sur le repas, bien décidés à laisser de la place pour le dessert la prochaine fois. Cette année marque le 10e anniversaire du restaurant.

• The Mystery Diner est un employé de la salle de rédaction du Kane County Chronicle. L’identité du convive n’est pas révélée au personnel du restaurant avant ou pendant le repas. Si le Mystery Diner ne peut pas recommander l’établissement, nous ne publierons pas d’avis.

SI VOUS ALLEZ

QUEL: Calandre Riganato Old World

OÙ: 700 E. State St., Genève

TÉLÉPHONER: 331-248-0191

INFORMATIONS: www.riganato.com