RIFF-ing dans le West End | Culture & Loisirs

Entrez dans la pizzeria Flying Bear à Naturita et, après avoir parcouru le tableau d’affichage communautaire, faites un choix : allez à gauche dans la salle à manger et au bar confortable et lumineuse, ou à droite, dans le salon doté de canapés, de poufs, de livres, du bar à vélos où les vélos électriques et les suspensions de vélos sont réparés, et une carte murale complète de la West End Trails Alliance (WETA).

La pizzeria, fermée pour janvier, rouvre le 1er février et le 10 février, la pizza s’envolera par la fenêtre de ramassage tandis que des films et des conversations voleront dans l’espace visuel et sur les ondes du RIFF lors de la soirée cinéma du West End, une collaboration entre des gens de Telluride, Ridgway, Norwood et Naturita.

Arielle Bielak, directrice du Ridgway Independent Film Festival (RIFF), s’est associée à la propriétaire de Flying Bear, Virginia Ericson, pour organiser une soirée de courts métrages à Naturita, et toutes deux sollicitent davantage de « films hyper-locaux pour le RIFF dans le West End ». , pour une sorte de micro ouvert de court métrage », a déclaré Bielak lors d’une récente conversation téléphonique. Les jeunes et les adultes de la région sont invités à soumettre des courts métrages faits maison pour l’événement.

«Le Flying Bear est un tel centre communautaire et une telle destination culturelle pour les habitants de la région que c’est l’endroit idéal pour un festival de cinéma», a ajouté Beilak. « Je vois un excellent partenaire dans le Flying Bear. Je salue vraiment ce qu’ils font.

Ericson rêve de rassembler les gens en communauté autour de la nourriture et d’un espace sûr chez Flying Bear Pizza et a hâte de commencer le mois de février avec le Ridgway Independent Film Fest, ainsi que la nourriture et l’atmosphère conviviale pour lesquelles elle est de plus en plus connue.

Ericson a une longue expérience dans la restauration et 10 ans en tant qu’infirmière publique, et sait que « la communauté est vraiment bénéfique pour notre santé mentale, et avec de la bonne nourriture, elle s’améliore », a-t-elle déclaré.

Elle a ouvert le Flying Bear en août 2023. « Ce travail m’inspire chaque jour. Nous travaillons en équipe et ici, dans une si petite ville, les gens travaillent pour leur famille, leurs amis, leurs voisins ; c’est une source de fierté.

“La famille et la communauté sont au cœur de notre scène”, a-t-elle ajouté. “J’espère que beaucoup d’enfants soumettront des films.”

Les juges du film sont Craig Childs et Daiva Chesonis de Norwood et Jim Hurst de Telluride.

Au cours des trois dernières années, Childs a jugé et décerné chaque année un prix en espèces, le « Craig Childs Film Award », à un film lors de l’événement principal du RIFF à Ridgway.

Il sera rejoint à Naturita par Chesonis, son partenaire, poète lauréat du comté de San Miguel et ancien propriétaire de la librairie Between the Covers à Telluride.

Hurst est un aventurier, producteur de films et directeur de la photographie basé localement qui a travaillé sur un certain nombre de films, dont « Uranium Drive-In » du West End.

Childs a déclaré que le nouvel événement du West End semblait passionnant, alors lui et Chesonis se sont inscrits pour aider à juger les films locaux.

Childs parlera également au Flying Bear le 22 février de son récent voyage à vélo de 200 milles depuis Las Vegas, Nevada, vers l’un des endroits au ciel le plus sombre des États-Unis.

Ceux qui souhaitent inscrire leurs films peuvent le faire avant le 10 février, soit par email, à [email protected]ou en personne chez Flying Bear, sur une clé USB, a déclaré Ericson.

De plus amples informations sur le RIFF peuvent être trouvées en ligne sur ridgwayfuse.org/RIFF. Le site Web de Flying Bear est www.pizzabikesbeer.com.

Le RIFF dans le West End commence à 19 heures le samedi 10 février à la Flying Bear Pizzeria, 202 W. Main Street, à Naturita. La couverture est de 5 $, dont la moitié va à la Rimrocker Historical Society. Les places sont limitées.