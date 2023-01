Riez pour la charité avec Train Wreck Comedy à Kelowna

Rire fait du bien aux gens, tout comme redonner, c’est pourquoi le 23 février, les résidents de l’Okanagan peuvent profiter d’une soirée tout en soutenant une bonne cause.

Train Wreck Comedy organise une soirée de rires au Runaways Lounge à Kelowna, pour aider à amasser des fonds pour Her International.

HER International est un organisme sans but lucratif basé à Kelowna dont la mission est de « l’autonomiser » par l’éducation. Il en coûte moins de 400 dollars par an pour offrir une bourse à une jeune fille pour qu’elle aille à l’école à Dang et chaque don, petit ou grand, facilite le soutien à l’éducation et à l’alphabétisation au Népal. En recueillant quelques dollars lors de ce spectacle humoristique, la possibilité d’offrir des possibilités d’éducation dans un endroit en proie à l’extrême pauvreté devient davantage une réalité.

Les dons recueillis lors de l’événement serviront à offrir des bourses aux filles des régions rurales du Népal, à soutenir les groupes de mères pour les compétences de vie, l’alphabétisation et la microfinance, à offrir une formation en leadership aux filles et aux mères et à ses programmes de santé.

La soirée comique sera également le deuxième événement en personne organisé par HER International depuis la pandémie après la « Marche pour elle », en octobre.

Train Wreck Comedy n’est pas étranger à la scène Runaways, avec le chef d’orchestre Rob Balsdon organisant quatre comédiens locaux talentueux et hilarants pour cet événement spécial, dont lui-même en tant que maître de cérémonie.

Balsdon dirige Train Wreck Comedy depuis plus de douze ans dans la région de l’Okanagan et les faits saillants de sa carrière incluent le partage de la scène avec son idole et ancien SNL, Norm MacDonald, ainsi qu’une mini tournée l’automne dernier avec la légende de la comédie, John Wing. Rejoindre Balsdon sur scène sera le favori de Train Wreck Comedy, Jamie Charest, qui a ouvert pour Tom Green au Kelowna Community Theatre, Joey Commisso qui vient de terminer une courte tournée de comédie en France, et Matt Baker qui a récemment enregistré un set de comédie stand-up pour l’émission Laugh Out Loud de CBC Radio.

Les festivités débuteront à 19 h avec un encan silencieux et la vente de marchandises de HER International telles que des foulards, des soldes et des bracelets. Il y aura également beaucoup de temps pour manger un morceau et quelques cocktails avant le début du spectacle humoristique à 20h.

Les places sont attribuées, alors achetez vos billets rapidement pour obtenir le meilleur endroit pour vous détendre et rire.

Pour les billets, rendez-vous sur https://www.trainwreckcomedy.com/tc-events/fundraiser-comedy-her-at-runaways-lounge/

