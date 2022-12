Riez la nouvelle année au centre-ville de Kelowna ou de Rutland

Peu importe où vous vivez à Kelowna, Train Wreck Comedy vous a couvert pour vos projets du Nouvel An.

Riez en 2023 au Kelowna Curling Club du centre-ville ou au Freddy’s Brewpub à Rutland.

Erica Sigurdson, deux fois lauréate du prix Leo, sera la tête d’affiche du spectacle du centre-ville, avec plus de 20 ans d’expérience sur scène à son actif.

Son travail l’a amenée partout dans le monde pendant cette période, notamment en Thaïlande, en Islande et en Afghanistan. Elle a également participé à l’émission de radio de la CBC “The Debaters”.

Le prix d’entrée comprendra un dîner buffet et une mini bouteille de champagne.

À Rutland, Byron Bertram ouvrira la voie, qui a partagé la scène avec Zach Galifinakas et l’équipe de Flight of the Concords. Vous l’avez peut-être aussi vu à la télévision dans les émissions Riverdale et Once Upon a Time.

Le dîner ne sera pas fourni avec votre billet pour Freddy’s Brewpub, mais le menu complet sera disponible.

Les deux spectacles affichaient plus de 50 % de complets au 21 décembre.

