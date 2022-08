Rien toulousain ? L’approche du recrutement des Espoirs promus porte ses fruits en Ligue 1

Paris (AFP) – Pour les clubs français qui n’ont pas les moyens d’attirer Kylian Mbappe, Neymar et Lionel Messi, parfois la clé du succès peut être de sortir des sentiers battus en matière de recrutement.

Alors que le Paris Saint-Germain s’enfuyait avec le titre de Ligue 1 la saison dernière, dans le sud-ouest de la France, Toulouse a remporté la couronne de Ligue 2 pour revenir dans l’élite après une absence de deux ans.

Maintenant, Toulouse espère que son approche pour recruter des joueurs les aidera à se réinstaller dans l’élite.

Ils ont connu un bon début sous la direction de l’entraîneur Philippe Montanier, avec des nuls contre Nice et Lorient de part et d’autre d’une victoire à Troyes.

Leur renouveau est intervenu suite au rachat du club en 2020 par la société d’investissement américaine RedBird Capital Partners, qui a également récemment accepté de racheter l’AC Milan.

Ils ont nommé l’ancien directeur sportif de Tottenham Hotspur, Saint-Etienne et Liverpool Damien Comolli au poste de président, et il a supervisé une approche de dépistage des joueurs qui s’appuie fortement sur l’utilisation des données, semblable à celle de Brentford en Angleterre.

En effet, le responsable du recrutement du club, Brendan MacFarlane, travaillait auparavant à Brentford.

“Nous travaillons avec des entreprises qui nous fournissent des données, comme Opta ou Statsbomb, et puis nous avons des statisticiens, nos propres logiciels, des algorithmes, qui nous aident à chaque décision qui doit être prise dans le fonctionnement du club”, a déclaré Comolli juste avant le début de la saison.

Jusqu’à 70 ligues différentes sont passées au peigne fin par le responsable des données du club, Julien Demeaux, et son équipe alors qu’ils cherchent à découvrir des joyaux à bas prix qui auraient pu passer inaperçus par leurs rivaux.

L’un d’eux était le milieu de terrain néerlandais Branco van den Boomen, l’ancien jeune de l’Ajax qui a été nommé joueur de l’année en Ligue 2 la saison dernière.

Un autre était l’attaquant anglais Rhys Healey, qui était au MK Dons avant de déménager en France et de terminer la saison dernière en tant que meilleur buteur de Ligue 2 avec 20 buts.

Il y a des joueurs de toute la Scandinavie, de Belgique, du Brésil, du Japon et d’ailleurs, qui ont tous émergé d’une base de données de milliers de noms.

Comme Van den Boomen l’a dit à propos de la décision de Toulouse de le signer, le club « a mis dans un ordinateur le profil du joueur qu’il cherchait, et mon nom est sorti ».

Montanier – un ancien gardien de but qui a auparavant entraîné des joueurs comme la Real Sociedad et Nottingham Forest – a déclaré cette semaine à The Athletic que « en tant que club, nous sommes extrêmement axés sur les données ».

Cependant, il a précédemment minimisé l’importance des données dans leur succès, affirmant que “c’est un projet basé sur les personnes”.

Parmi les recrues de cette saison figuraient l’ailier marocain Zakaria Aboukhlal, de l’AZ Alkmaar, et l’attaquant de 22 ans Thijs Dallinga.

Il a été le meilleur buteur de la deuxième division néerlandaise la saison dernière avec l’Excelsior Rotterdam et compte déjà deux buts en trois matches de Ligue 1.

Toulouse cherche à poursuivre son début de campagne invaincu ce week-end lors de son déplacement à Nantes. Après cela, ils accueillent le PSG dans la quatrième ville de France mercredi prochain.

Joueur à surveiller : Folarin Balogun

L’Anglais, 21 ans, a connu un début époustouflant en Ligue 1, marquant lors de chacune de ses trois premières apparitions pour Reims depuis son arrivée en prêt d’Arsenal. L’attaquant anglais des moins de 21 ans né à New York a déménagé en France pour poursuivre son développement après avoir passé la seconde moitié de la saison dernière à Middlesbrough dans le championnat.

Il a fait ses débuts à Arsenal en octobre 2020 mais n’est apparu que deux fois en Premier League pour eux. Alors qu’il se prépare à affronter Lyon dimanche, il espère qu’une saison réussie à Reims pourra l’aider à entrer régulièrement dans l’équipe d’Arsenal l’année prochaine.

Statistiques clés

5 – Le PSG a marqué au moins cinq buts lors de chacun de ses quatre derniers matches de Ligue 1. La dernière équipe à avoir réalisé un tel exploit dans l’élite française était Reims en 1952, selon Opta.

7 – Le martèlement 7-1 de Lille par le PSG le week-end dernier les a vus en concéder sept à domicile pour la toute première fois.

11 – C’est le nombre de cartons rouges diffusés en Ligue 1 le week-end dernier.

Calendrier (heures GMT)

Vendredi

Ajaccio contre Lille (1900)

Samedi

Auxerre contre Strasbourg (1500), Lens contre Rennes (1900)

Dimanche

Nantes v Toulouse (1100), Brest v Montpellier, Lorient v Clermont, Nice v Marseille, Troyes v Angers (tous 1300), Reims v Lyon (1505), Paris Saint-Germain v Monaco (1845)