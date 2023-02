Rien qu’un tigre se promenant dans une plantation de thé

La plupart des gens qui ont participé à un safari de tigre savent que repérer l’animal n’est pas toujours comme on s’y attend. Parfois, vous ne pourrez pas voir le tigre tous ensemble, mais si vous êtes assez chanceux comme ces touristes d’une vidéo virale récente, vous aurez une chance d’avoir une vue rapprochée de l’animal majestueux. Susanta Nanda, agente de l’Indian Forest Service (IFS), a publié une vidéo d’un tigre rôdant dans la luxuriante plantation de thé vert. Le clip montre le gros chat regardant avec fierté une voiture qui passe tout en se tenant droit puis en s’éloignant. « Voici un tigre majestueux dans une plantation de thé. Certains vont plusieurs fois dans les réserves de tigres de Safari et n’en repèrent aucune et certains ont de la chance d’avoir une vue aussi grandiose », lit-on dans la légende publiée avec la vidéo.

La vidéo a recueilli plus de 70 000 vues ainsi que diverses réactions de la part des utilisateurs des médias sociaux. « Un si grand et majestueux tigre ! Susanta ji où est ce Tea Estate », lire la légende postée avec la vidéo.

Un tigre si énorme et majestueux ! Susanta ji où se trouve ce Tea Estate Pl.— Narayan Mahadevan (@tmnarayan) 2 février 2023

Un autre utilisateur a écrit : « Ils ont tellement de chance… Je suis allé dans de nombreuses réserves de tigres comme Ranthambore, Mudumalai et Parambikulam. Mais j’ai eu la chance de ne voir que des éléphants, des cerfs et des buffles ».

Tellement chanceux qu’ils sont… Je suis allé dans de nombreuses réserves de tigres comme Ranthampore, Mudumalai et parambikulam. Mais j’ai eu la chance de ne voir que des éléphants, des cerfs et des buffles….🐯😋— Sathishkumar Chandrasekaran (@sathishchandra_) 2 février 2023

Un autre utilisateur a écrit : « Tiger a l’air majestueux ! Mais c’est aussi une menace pour les gens qui viennent cueillir ces feuilles de thé ».

Le tigre a l’air majestueux ! Mais c’est aussi une menace pour les gens qui viennent cueillir ces feuilles de thé. — Aaryan Aarya (@ Aaryan_Aarya1) 2 février 2023

Auparavant, une vidéo incroyable d’un homme pourchassant un tigre pour le photographier était devenue virale. Le bref clip vidéo est un exemple classique de tout ce que vous ne devriez pas faire lorsque vous visitez des parcs nationaux ou des réserves fauniques. La vidéo commence par un homme vêtu d’un imprimé camouflage de l’armée qui court bêtement derrière un tigre. On peut le voir tenant un téléphone dirigé vers le tigre, ce qui implique qu’il avait l’intention de capturer la bête majestueuse dans sa pellicule. Sans réfléchir, l’individu file derrière le tigre qui n’est qu’à quelques centaines de mètres devant lui.

Cela devient viral. Pour toutes les mauvaises raisons. Le tourisme du tigre soutient les moyens de subsistance locaux et contribue à la cause de la conservation. De tels actes de quelques crétins lui donnent une mauvaise réputation. Veuillez vous abstenir de tels actes imprudents et demandez à vos amis d’être raisonnables pendant les safaris animaliers. pic.twitter.com/jzUxd1oc6V– Susanta Nanda IFS (@ susantananda3) 5 janvier 2023

Heureusement, l’animal faisait face à l’homme. Les visiteurs du quartier, qui filmaient également la scène depuis une jeep, ont vu son comportement irresponsable. On pouvait même entendre l’un des passagers demander : « Pagal insaan hai kya ? (Est-il fou ?) »

