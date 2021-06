Rien que l’idée de voir ma famille me fait sourire

Le dimanche, je dois passer Fête des pères avec mon vrai père pour la première fois depuis de nombreuses années.

Pendant longtemps, j’ai vécu dans la région de Washington, DC, trop loin de mes parents dans la banlieue de Philadelphie pour m’y rendre une seule journée. Et l’année dernière, bien sûr, il n’était pas question de voir mon père à cause de la pandémie de COVID-19. Mais cette année, avec tout le monde vacciné et les quatre heures de route réduites à 50 minutes, nous avons pu prendre un bon brunch à l’ancienne.

Et il n’y a pas que la fête des pères qui est différente. En juillet, je me rendrai dans le Michigan pour voir ma sœur et rencontrer mon neveu, qui a presque 9 mois. Il y a un barbecue du 4 juillet avec la famille de mon mari dans les livres. Les plans de Noël sont triés avec les frères et sœurs et les parents.

Ne pas pouvoir voir et embrasser ma famille était l’une des parties les plus difficiles de la distanciation sociale. Je savais qu’enfin serrer mes parents dans mes bras, enfin tenir mon neveu, enfin célébrer des vacances avec un repas en personne, serait spécial. Je n’étais pas préparé à ce que cela améliorerait ma santé mentale même lorsque nous n’étions pas dans la même pièce. Le simple fait de savoir que je verrai probablement ma sœur qui vit à l’étranger ce Noël suffit à me remonter le moral, à apporter un peu plus d’espoir dans ma vie après un an de peur. Et quand nous sommes en personne, je peux sentir mon humeur monter.

Je suis sûr que cette lune de miel en famille ne durera pas éternellement (après tout, nous aimons nos familles mais parfois elles nous rendent fous), mais avec des voyages banals dans un café et d’autres activités « normales » que je tenais pour acquises avant la pandémie , j’apprécie tellement ce que j’ai maintenant.

Discussion en famille d’aujourd’hui : couples qui dorment dans des chambres séparées

Une pratique de plus en plus populaire parmi les couples engagés consiste à dormir dans des chambres séparées. C’est peut-être la meilleure chose pour la relation, mais c’est aussi quelque chose dont il vaut la peine de parler en famille.

Les chambres séparées sont beaucoup plus courantes que vous ne le pensez. Une enquête de 2012 du Better Sleep Council et une enquête de 2017 de la National Sleep Foundation ont toutes deux montré qu’un couple sur quatre dormait désormais dans des lits séparés. Mais « il y a toujours de la honte pour certaines personnes en raison du tabou du sujet », déclare le Dr Meir Kryger, professeur de médecine à la faculté de médecine de Yale et auteur de « Les principes et la pratique de la médecine du sommeil ».

Kryger dit qu’aucun couple ne devrait se sentir gêné par la pratique. « Pour beaucoup de couples, dormir séparément peut être la meilleure chose pour leur relation. » Cependant, les experts s’accordent à dire que dormir séparément a un impact sur la famille dans son ensemble, et il est important que les parents se penchent sur les arrangements de sommeil avec leurs enfants.

Kryger a rencontré des familles où les enfants ont éprouvé de l’embarras, des insécurités ou des inquiétudes en raison des arrangements de sommeil de leurs parents. « Certains enfants se sont même demandé si la décision de leurs parents de dormir séparément signifiait qu’ils ne s’aimaient plus », dit-il.

Les parents peuvent également s’inquiéter du fait qu’ils adoptent un comportement malsain ou que leurs enfants veuillent un jour dormir de la même manière en dehors de leur autre significatif.

« Chaque couple devrait examiner et discuter clairement et spécifiquement de ses pensées, sentiments et besoins autour de cette question pour trouver un compromis mutuellement satisfaisant », explique le psychologue de Manhattan, le Dr Joseph Cilona.

Certaines raisons courantes pour lesquelles les couples dorment séparément incluent des problèmes tels que le ronflement, l’agitation, la parasomnie, les déplacements fréquents aux toilettes ou des horaires de sommeil incompatibles.

Kryger dit : « Aucune recherche ne suggère que les couples qui dorment séparément dans le but de mieux dormir ont moins de relations romantiques que les couples qui partagent un lit. »

Lire l’histoire complète ici.

Lectures d’aujourd’hui

L’animal de compagnie d’aujourd’hui

Rencontrez un chat qui veut autant que moi sortir du lit.

« Nous sommes lents ce matin », dit Sue Wallace de Caroline du Nord à propos de la vie avec son chat noir et blanc.