Deborah Johnston – ou Debbie comme elle préfère être appelée – se souvient du jour où, au début des années 1970, elle travaillait dans le bureau de l’entreprise de plomberie de son père à Ingersoll, en Ontario, et qu’un fonctionnaire provincial est entré.

Il voulait savoir si quelqu’un était intéressé à devenir apprenti plombier.

« Je lui ai dit qu’il n’y avait personne à part mon père et moi », se souvient Johnston, 69 ans. « Et il a dit: » Eh bien, et toi? « »

À son retour quelques jours plus tard, Johnston s’est inscrite pour devenir apprentie et, en 1977, elle était devenue la première femme plombière autorisée de l’Ontario.

Maintenant à la retraite, Johnston se souvient de ses débuts au travail et encourage d’autres femmes à envisager une carrière dans les métiers spécialisés.

« J’étais un bon plombier de service », a déclaré Johnston, qui a utilisé son nom de jeune fille, Davies, sur son permis de plomberie.

Il n’y a absolument rien dans n’importe quel type de métier – pas seulement la plomberie – que les filles ne peuvent pas faire. – Deborah Johnston, 69 ans

Même si elle était la seule femme dans ses cours au Fanshawe College, Johnston a déclaré qu’elle était toujours traitée avec respect.

« Les gars ont été très utiles. J’étais nul en soudure, alors ils m’ont aidé, et quand ils avaient besoin d’aide pour l’écriture ou l’orthographe, je les aidais avec ça, ou leurs maths. C’était donc comme une rue à double sens . »

Johnston, dont le nom de jeune fille est Davies, s’est inscrite pour devenir apprentie plombière le 3 mai 1973. Elle est ensuite devenue la première femme plombière autorisée de la province en 1977. (Musée du fromage et de l’agriculture d’Ingersoll)

Elle a obtenu le même soutien dans la communauté.

« Beaucoup d’entre eux me connaissaient à cause de mon père. Tous ceux à qui j’ai parlé à Ingersoll pendant ces années n’ont dit que de bonnes choses.

« La seule fois où j’ai rencontré un commentaire négatif, c’est quand je suis arrivé à Londres pour mon premier cours à Fanshawe », a déclaré Johnston. « Le London Free Press est venu et a fait un article sur moi quand j’étais à Fanshawe en 1974, et ils ont demandé leur avis à d’autres personnes de l’industrie. Il y avait une personne qui a dit: » Oh, ce sera la fille qui pense qu’elle peut être plombier.' »

La documentation officielle de Johnston de 1973 lorsqu’elle a postulé pour devenir apprentie en plomberie. Elle a utilisé son nom de jeune fille, Davies, sur tous ses papiers tout au long de sa carrière. (Soumis par Debbie Davies)

Pénurie de main d’oeuvre

Alors que l’Ontario fait face à une pénurie de main-d’œuvre générationnelle alors que de nombreux métiers qualifiés approchent de l’âge de la retraite, il y a une pression pour inciter plus de jeunes et de femmes à entrer dans les métiers.

Selon son rapport d’avril, Build Force Canada projets L’Ontario perdra 18 % de sa main-d’œuvre en construction en 2022 au cours de la prochaine décennie et devra trouver 119 000 nouveaux travailleurs pendant cette période.

Plus tard ce mois-ci, le Fanshawe College, en partenariat avec Fondation de soudage CWB, offrira un programme de soudage entièrement financé pour les femmes et les personnes qui s’identifient comme des femmes. Treize autres établissements à travers le Canada offrent également le programme.

Le mois dernier, le gouvernement Ford a dévoilé un crédit d’études technologiques obligatoire pour les lycéens et permet aux jeunes de commencer l’apprentissage à temps plein à partir de la 11e année.

La lettre que Johnston a reçue du ministère des Collèges et Universités après avoir terminé son apprentissage en plomberie. (Soumis par Debbie Davies)

Encourager l’intérêt des femmes pour les métiers doit commencer à l’école secondaire, a déclaré Johnston.

« Il faut commencer tôt pour qu’ils sachent que ce type de travail est disponible pour eux », a-t-elle déclaré. « Il n’y a absolument rien dans n’importe quel métier, pas seulement la plomberie, que les filles ne peuvent pas faire. »

Faire en sorte que les femmes se joignent aux métiers est une conversation de longue date, a déclaré Katherine Jacobs, directrice de la recherche au Secrétariat ontarien de la construction (OCS).

« Je me sens un peu plus optimiste ces jours-ci que c’est un peu plus réaliste », a déclaré Jacobs. « Il y a eu un petit changement dans l’industrie. Tous les baby-boomers commencent à prendre leur retraite et j’espère que cette nouvelle génération de travailleurs, ils ont été élevés différemment, ils perçoivent les choses différemment — ce sera plus un environnement accueillant. »

Johnston a commencé à travailler dans le bureau de l’entreprise de plomberie de son père lorsqu’elle était au lycée. Elle s’est inscrite pour devenir apprentie plomberie après qu’un fonctionnaire ait demandé si elle était intéressée. (Musée du fromage et de l’agriculture d’Ingersoll)

Selon l’OCS, seulement 2 % des gens de métier syndiqués sont des femmes.

Malgré l’expérience positive de Johnston, les femmes sont confrontées à de nombreux défis au travail et, par conséquent, beaucoup quittent le domaine même si elles ont eu le courage de s’y lancer, a déclaré Jacobs.

Pour commencer, les femmes de métier qui souhaitent fonder une famille peuvent avoir des inquiétudes quant à l’obtention d’un congé de maternité payé. Mais un certain nombre de syndicats proposent désormais des programmes de congés pour les hommes et les femmes.

« Je vois certains membres de l’industrie parler de certains de ces défis plus larges qui ont eu un impact sur les femmes qui restent dans les métiers », a déclaré Jacobs.

Johnston a ses propres conseils pour les femmes qui souhaitent entrer dans le domaine. « Faites votre travail, faites-le du mieux que vous pouvez. Continuez et faites de votre mieux. »

ÉCOUTEZ | Debbie Johnston, la première femme plombière de l’Ontario, raconte à London Morning comment elle est entrée dans le métier :