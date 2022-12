Rien n’ouvrira son premier emplacement de brique et de mortier à Soho ce week-end

Si les gens n’ont jamais entendu parler de Nothing auparavant, les gens qui errent dans Soho passeront par un nouvel emplacement physique pour Nothing. Le magasin ouvrira le samedi 10 décembre à 11h30 à Londres où il vendra le Nothing Phone (1) et les écouteurs Ear Stick, ainsi que Nothing merch. Il y aura également une sélection de produits audio de la marque suédoise Teenage Engineering et des «collections sélectionnées de marques de mode et de design».

Le décor à l’intérieur de la boutique est lumineux, blanc, rétro et transparent, inspiré par le look minimal et transparent des produits de la marque.











Source : Rien

Le magasin aura 785 pieds carrés (73 mètres carrés) d’espace d’exposition et s’étendra sur deux étages. Il y a un écran à 4 000 points qui affiche des images sur un mur, et il y a une cabine téléphonique transparente avec un téléphone Nothing (1) qui doit être utilisé comme ligne de service client officielle de la boutique.

Les premiers visiteurs du magasin pourront acheter l’un des 100 Ear Sticks gravés au laser en édition limitée. Le magasin est situé au 4 Peter Street et sera ouvert 7 jours sur 7.

