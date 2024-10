Rien n’ouvre la version bêta d’Android 15 pour téléphone (2a)

Avant une sortie complète en décembre, Nothing lance aujourd’hui une version bêta ouverte de Nothing OS 3.0, alimentée par Android 15, sur le téléphone (2a).

Disponible à partir d’aujourd’hui pour tous les propriétaires de Nothing Phone (2a), la mise à jour Android 15 en version bêta ouverte offre la possibilité d’essayer en avance la prochaine grande mise à jour de l’entreprise.

Rien ne dit :

Avant sa sortie générale en décembre, nous exécutons notre programme de tests bêta ouvert. C’est votre chance de découvrir Nothing OS 3.0 en premier. Y compris un aperçu exclusif d’Android 15.

Nothing OS 3.0, comme annoncé récemment, est une mise à jour assez importante du skin Android de l’entreprise. Il y a une nouvelle version du tiroir d’applications, de grandes mises à jour de l’écran de verrouillage et des paramètres rapides, et bien plus encore.

Le journal des modifications de Nothing’s Full détaille les nouveautés, y compris certaines des mises à jour de Google trouvées dans Android 15 lui-même.

Écran de verrouillage Nouvelle page de personnalisation de l’écran de verrouillage. Accédez en appuyant longuement sur l’écran de verrouillage.

Cadrans d’horloge améliorés. Choisissez votre style préféré.

Espace de widget étendu, vous permettant de placer plus de widgets sur votre écran de verrouillage.

‎ Tiroir intelligent Ajout de la fonctionnalité Smart Drawer basée sur l’IA pour classer automatiquement vos applications dans des dossiers. Pour une meilleure organisation et un accès facile.

Pour un confort ultime, vous pouvez épingler vos applications préférées en haut du tiroir d’applications. Aucun défilement requis.

‎ Paramètres rapides Conception des paramètres rapides reconsidérée avec une expérience d’édition optimisée.

Conception améliorée de la bibliothèque de widgets.

Visuels mis à jour dans les paramètres, y compris de meilleures options Réseau, Internet et Bluetooth.

‎ Améliorations de la caméra Vitesse de lancement de la caméra plus rapide sous le widget Caméra.

Temps de traitement des scènes HDR réduit.

Effets de portrait optimisés en ajustant l’intensité du flou en fonction de la taille du visage.

Performances améliorées de la caméra dans les environnements faiblement éclairés.

Affichage du curseur de zoom amélioré.

‎ Vue contextuelle améliorée Vue contextuelle mobile pour un multitâche plus propre et plus productif.

Redimensionnez facilement la vue contextuelle en faisant glisser les coins inférieurs.

Épinglez la vue contextuelle sur le bord de l’écran pour un accès rapide.

Affichez les informations sans quitter votre application actuelle. Faites simplement glisser votre doigt vers le bas sur les notifications entrantes pour accéder à la vue contextuelle. Activez via Paramètres > Système > Vue contextuelle.

‎ Autres améliorations Ajout de la prise en charge de la fonction d’archivage automatique pour libérer automatiquement de l’espace de stockage sans supprimer d’applications ou de données de votre appareil.

Partage d’écran partiel pour un enregistrement d’écran plus efficace et sécurisé. Enregistrez uniquement une fenêtre d’application plutôt que l’intégralité de l’écran.

Assistant de configuration mis à jour vers la version 3.0 pour une introduction plus fluide à Nothing OS.

Activation des animations de retour prédictives pour les applications qui se sont inscrites.

Nouvelle animation d’empreintes digitales avec style matriciel signature.

Cette nouvelle version bêta sera d’abord disponible sur Nothing Phone (2a), lancée aujourd’hui, mais sera étendue à d’autres appareils ultérieurement. Phone (2) recevra la mise à jour en novembre, suivi de Phone (1), Phone (2a) Plus et CMF Phone 1 en décembre avant une version complète.

En savoir plus sur Rien :

Suivez Ben : Twitter/X, Sujetset Instagram