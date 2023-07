Rien n’est l’oreille (2) Les bourgeons sont maintenant disponibles en noir

Lancé pour la première fois en mars de cette année, Nothing a sorti une nouvelle version de ses écouteurs Ear (2), cette fois en tout noir. Rien changements sur les bourgeons autres que la couleur, donc si pour une raison quelconque vous n’aimiez pas les accents blancs de la version précédente, ces bourgeons noirs appellent votre nom.

L’Ear ​​(2) de Nothing offre « un meilleur son » et une « meilleure qualité », selon la société. Ils ont repositionné les micros sur les écouteurs pour offrir une meilleure qualité de voix lors des appels, amélioré « de manière significative » le Bluetooth avec une nouvelle structure d’antenne, prolongé la durée de vie de la batterie en utilisant une nouvelle puce sur l’oreille d’origine (1) et ajouté des commandes de presse pour mieux…contrôle.

Ils offrent également à nouveau l’annulation active du bruit (ANC), Bluetooth 5.3, un indice IP54 dans les bourgeons, Fast Pair sur Android, une double connexion à plusieurs appareils et une charge sans fil Qi dans le boîtier. Ce sont des bourgeons entièrement chargés et ils devraient coûter 149,99 $.

Le seul endroit pour acheter Ear (2) en noir est directement de Nothing, auquel nous avons lié ci-dessous. Cette nouvelle couleur est disponible immédiatement.

Acheter Rien Oreille (2)