Rien n’est fini : 40 ans après First Blood, Rambo vit à Hope, en Colombie-Britannique

Dans une scène célèbre du film de 1982 Premier sangle protagoniste John Rambo, joué par Sylvester Stallone, se retrouve entouré de policiers et de soldats dans la petite ville de Hope, Wash.

L’ancien commandant de Rambo, le colonel Sam Trautman, tente de convaincre le vétéran troublé de la guerre du Vietnam de se rendre avant qu’il ne soit trop tard.

“C’est fini, Johnny. C’est fini”, a déclaré Trautman, interprété par Richard Crenna, à Rambo.

“Rien n’est fini !” crie Rambo. “Rien!”

Des décennies plus tard, l’histoire d’amour entre Premier sang et la ville de Colombie-Britannique où il a été filmé n’est définitivement pas terminée.

REGARDER | Les résidents et les visiteurs célèbrent Rambo à Hope, en Colombie-Britannique

La ville de Colombie-Britannique célèbre sa connexion avec Rambo La ville de Hope, en Colombie-Britannique, a servi de décor fictif au premier film de Rambo. First Blood est sorti il ​​y a 40 ans ce mois-ci, et la ville met tout en œuvre pour marquer l’occasion. Liam Britten de la CBC était là.

Les fans du film devraient affluer à Hope, en Colombie-Britannique, à environ 150 kilomètres à l’est de Vancouver, ce week-end pour honorer le 40e anniversaire de la sortie du film.

Les activités comprennent une compétition de planche à roulettes, une exposition d’art lié à Rambo et une visite à pied de trois heures des lieux où le film a été tourné. Un char devrait renverser un certain nombre de voitures dans la rue principale de la ville dimanche.

La marchandise Rambo est une grosse affaire à Hope, en Colombie-Britannique, ce qui montre à quel point la ville chérit son lien avec le personnage de Stallone. (Liam Britten/CBC)

Alors que Premier sang présente des tropes de films d’action standard – fusillades, explosions de stations-service – il aborde également des problèmes plus graves, tels que le trouble de stress post-traumatique et le rôle des États-Unis dans la guerre du Vietnam.

Le film, qui est devenu un succès international et a engendré plusieurs suites, a des racines canadiennes. Il a été réalisé par le Canadien Ted Kotcheff et adapté d’un roman écrit par l’auteur canadien David Morrell, qui a fustigé la suite la plus récente de Rambo — 2019 Rambo : Dernier sang – l’appelant “un gâchis” et disant qu’il était “embarrassé que mon nom y soit associé”.

L’événement à Hope, en Colombie-Britannique, le 7 octobre, a vu des projections de First Blood à l’occasion de son 40e anniversaire. (Liam Britten/CBC)

L’essentiel de Premier sang a été filmé à Hope, ce qui est devenu un point de fierté pour les résidents.

Une grande statue en bois de Rambo se dresse au milieu de la ville. Ryan Villiers, qui a sculpté la statue, est de retour pour l’anniversaire pour créer une autre sculpture.

“L’espoir est la culture de Rambo”, a-t-il déclaré. “C’est assez fou de voir … l’héritage perdure.”

Tracy Paynter avec le Hope Visitor Center et co-organisateur de l’événement First Blood estime qu’environ 15 000 personnes viennent à Hope chaque année en raison de Premier sang.

“C’est important non seulement pour les gens de Hope, mais pour les fans du monde entier”, a-t-elle déclaré. “Ce sont eux qui font vivre ce film et ils reviennent dans cette ville parce qu’ils aiment le film, ils aiment cette ville.”

Sur la côte4:27Hope BC célèbre le 40e anniversaire du tournage de “Rambo : First Blood” sur place Cela fait 40 ans que le monde a été présenté au vétéran vietnamien John Rambo, marqué par la bataille, lorsque le film First Blood est sorti. Il a été filmé dans le district de Hope, et personne de Hope ne vous laissera l’oublier. Ils ont prévu tout un week-end d’événements, et le journaliste de CBC, Liam Britten, en tient compte.

Les équipes de tournage ont dépensé environ 1 million de dollars localement pour réaliser le film, ce qui était excellent pour l’économie de Hope à l’époque, ainsi que pour l’industrie cinématographique de la Colombie-Britannique. Des décennies plus tard, les productions cinématographiques ont généré 4,8 milliards de dollars en dépenses directes pour l’économie de la province l’an dernier, selon la Commission économique de Vancouver.

“C’était en quelque sorte le lieu de naissance d’Hollywood North”, a déclaré Paynter. “Après Premier sangle reste a juste suivi.”