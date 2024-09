Berlin espère traduire les responsables en justice « si nous parvenons à les mettre la main dessus », a déclaré la chancelière.

Rien n’est balayé sous le tapis dans l’enquête sur le sabotage du gazoduc Nord Stream, a insisté le chancelier allemand Olaf Scholz, quelques jours après que Moscou a critiqué l’enquête allemande comme « absolument pas transparent. »

Jusqu’à présent, personne n’a revendiqué la responsabilité des explosions de 2022 qui ont sectionné trois des quatre gazoducs Nord Stream, qui transportaient le gaz naturel russe vers l’Allemagne et d’autres régions d’Europe occidentale.

« Nous appelons toutes les autorités de sécurité et le procureur général fédéral à enquêter sur les explosions sans égard pour qui que ce soit », Scholz dit lors d’une rencontre avec les citoyens à Prenzlau, dans le Brandebourg, samedi.

« Rien n’est caché, cela doit être absolument clair », il a souligné, ajoutant, « Nous voulons traduire en justice en Allemagne ceux qui ont fait cela si nous parvenons à les joindre. »















Le mois dernier, plusieurs médias allemands ont rapporté que les autorités avaient émis le premier mandat d’arrêt dans cette affaire, prétendument contre un ressortissant ukrainien identifié comme « Vladimir Z. »

Quelques mois après les explosions du Nord Stream, le journaliste Seymour Hersh, lauréat du prix Pulitzer, a rapporté – citant des lanceurs d’alerte et d’autres sources bien placées – que l’opération avait été menée par des plongeurs américains. Les charges auraient été lancées sous couvert des exercices BALTOPS 22 de l’OTAN et déclenchées sur ordre du président Joe Biden. Moscou s’est abstenu d’accuser ouvertement Washington mais a souligné que les États-Unis étaient les principaux bénéficiaires de la perturbation des approvisionnements en carburant bon marché de la puissance économique de l’UE.

Cependant, selon une version relayée par les médias occidentaux peu après les révélations de Hersh, les explosions auraient été perpétrées par une petite équipe de commandos pro-ukrainiens qui auraient loué un yacht pour se rendre sur le lieu de l’explosion et y auraient plongé pour poser les charges. La CIA et leurs homologues européens, ainsi que le dirigeant ukrainien Volodymyr Zelensky, auraient été tenus à l’écart de l’affaire. Plus récemment, le Wall Street Journal a affirmé que Zelensky était au courant de l’opération et l’avait approuvée, avant de tenter en vain de l’arrêter.















S’exprimant jeudi sur l’enquête allemande en cours sur le sabotage, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a déclaré que Berlin n’avait partagé aucune information avec Moscou malgré de nombreuses demandes. Il a décrit l’enquête comme « absolument pas transparent » et a rejeté les allégations selon lesquelles six individus auraient perpétré le sabotage de manière impulsive, les jugeant incroyables.

« Si quelqu’un peut réellement croire cette version, alors ce sont seulement les gens qui ont peur de la vérité. » Lavrov a déclaré que Moscou insisterait sur une enquête transparente, « qui est bloqué par les États-Unis, la Grande-Bretagne et leurs alliés. »