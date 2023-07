Rien ne téléphone (2) Le dévoilement se déroule

La lente combustion du battage médiatique peut enfin s’éteindre ce matin une fois que Nothing révèle pleinement son Nothing Phone (2). Cette astuce de publication de détails sans fin que Nothing (et OnePlus) utilise pour garder leur compagnie dans votre oreille fonctionne probablement, mais mec, attendons-nous avec impatience le moment où nous pourrons allumer une nouvelle bougie, la bougie de test qui ne reste allumée que si un appareil est vraiment bon.

Nous saurons bientôt si le Nothing Phone (2) est un gagnant ici aux États-Unis, car à 8h00 du Pacifique (11h00 de l’Est), Nothing a prévu de mettre en ligne une vidéo qui nous donnera tout.

C’est un grand moment pour une entreprise qui a fait un battage médiatique sur un téléphone original et a ensuite attendu la dernière minute pour dire aux clients américains qu’ils ne l’obtiendraient pas réellement. Ces mêmes clients hésiteront-ils à s’en soucier cette fois-ci ou seront-ils simplement ravis qu’un toujours-nouvelle compagnie de téléphone leur donne (ce qui semble être) une option convaincante dans un monde avec si peu ? Je pense qu’ils s’en soucieront.

Une fois la vidéo terminée, il y aura beaucoup à partager. Restez avec nous.