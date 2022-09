Rien ne taquine les nouveaux écouteurs TWS Ear (stick) à la Fashion Week de Londres

Juste avant la sortie du premier téléphone Nothing, un nouveau design de bourgeons TWS a fait surface. Cependant, ces remplacements attendus de l’oreille (1) n’ont pas été lancés avec le téléphone. La société attendait le bon moment pour offrir un regard officiel sur le nouveau design et ce moment était à la Fashion Week de Londres.

Surnommés le Nothing Ear (bâton), ils ont été présentés lors du défilé de Chet Lo. Le boîtier a été entièrement repensé, il est maintenant en forme de rouge à lèvres et devrait être plus compact que le design de la dalle d’origine.

Le boîtier des écouteurs TWS Nothing Ear (stick) est un changement majeur par rapport à l’oreille d’origine (1)

Ce n’était qu’un teaser, donc rien ne garde secrets les détails exacts sur les nouveaux bourgeons TWS. En fait, nous n’avons qu’un aperçu des bourgeons eux-mêmes à travers les éléments transparents de leur boîtier.

Des informations non confirmées suggèrent que les bourgeons laisseront tomber le bout en caoutchouc de l’oreille (1), ce qui les rendra similaires aux AirPod vanille. Certains trouvent cette conception plus confortable à porter, mais il est plus difficile d’obtenir une bonne étanchéité.



Rien ne montrait également des sacs en édition limitée pouvant contenir à la fois le téléphone et les bourgeons

Le Nothing Ear (bâton) sera lancé plus tard cette année, mais la société a refusé d’offrir plus de détails.

Soit dit en passant, Nothing a rejoint le défilé de mode avec des sacs en édition limitée qui utilisent un tissu transparent (la transparence est au cœur du design Nothing), qui laissent briller les lumières Glyph du téléphone (1) (consultez l’image ci-dessus pour une vue plus détaillée). voir). Les sacs seront disponibles au début de l’année prochaine.

La source | Passant par