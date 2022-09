Rien ne suit le téléphone 1 avec un étui pour écouteurs à l’aspect d’un tube de rouge à lèvres

La nouvelle société du fondateur de OnePlus, Carl Pei, Rien, sorti le Phone 1 en juin avec un dos transparent élégant. Mais ce langage de conception translucide est apparu pour la première fois dans les écouteurs Nothing Ear 1 en juillet 2021, et maintenant vous avez peut-être une nouvelle façon de les transporter grâce à un étui que Nothing vient de taquiner lors d’un défilé de mode.

La marque de mode basée à Londres Chet Lo a lancé le boîtier, appelé Ear (bâton), lors du défilé de mode SS23, et vous pouvez voir à quoi ils ressemblent via Rien n’est tweet. Un trio d’images montre plusieurs modèles arborant le boîtier, qui ressemble à un tube de rouge à lèvres futuriste, et les oreillettes.

Il est difficile de dire si les modèles portent l’Ear 1 ou une toute nouvelle paire d’écouteurs, mais étant donné que Rien ne fait la promotion d’un nom de produit qui est, euh, un bâton, nous devinons le premier.

Peut-être que l’oreille (bâton) offre plus que les 34 heures de charge de la batterie du boîtier carré en plastique transparent fourni avec l’oreille 1. Ou cela pourrait simplement être une façon plus élégante de transporter vos écouteurs Nothing. On ne sait pas ce qu’il fera, combien il coûtera ou quand il sera disponible à l’achat.

Rien n’a pas répondu à une demande de commentaire au moment de la publication.

Lire la suite: Meilleurs écouteurs sans fil pour 2022 : les meilleurs choix pour chaque auditeur