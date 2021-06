Rien ne sera plus pareil : YouTuber Bhuvan Bam tombe en panne après avoir perdu ses parents à cause de COVID-19 | Nouvelles des gens

New Delhi: La star de YouTube Bhuvan Bam s’est rendue sur les réseaux sociaux samedi soir pour partager la triste nouvelle qu’il a perdu ses parents à cause de COVID-19 au cours du dernier mois.

Pleurant le décès de son père Avnindra Bam, décédé le 11 mai, et de sa mère Padma Bam, qui a rendu son dernier soupir le 10 juin, Bhuvan a partagé dans un post Instagram : « J’ai perdu mes deux bouées de sauvetage à cause de la covid. Aai aur Baba ke bina kuch bhi pehle jaisa nahi rahega. Ek mahine mein sab bikhar chuka hai. Ghar, sapne, sab kuch. Meri aai mere pass nahi hai, baba mere saath nahi hain. Ab shuru se jeena seekhna padega. Mann nahi kar raha. (Rien ne sera la même chose sans Aai et Baba. Tout a été brisé au cours du dernier mois. Ma maison, mes rêves tout. Mon aai n’est pas avec moi, ni baba. Maintenant, je vais devoir apprendre dès le début comment vivre et je ne je n’en ai pas envie.) »

« Étais-je un bon fils ? Ai-je fait assez pour les sauver ? Je devrai vivre avec ces questions pour toujours. J’ai hâte de les revoir. Je souhaite que le jour vienne bientôt », a-t-il ajouté.

Une déclaration publiée au nom de la famille de Bhuvan se lit comme suit : « En mémoire du père bien-aimé de Bhuvan, Avnindra Bam (11.05.21) et de sa mère Padma Bam (10.06.21), nous sommes attristés d’annoncer leur décès à un mois d’intervalle. , en raison de COVID-19. Nous pleurons la perte de ces deux âmes douces mais courageuses dont les belles vies méritent d’être magnifiquement rappelées. «

« Les derniers mois ont été éprouvants pour la famille, et nous sollicitons les prières, le soutien et la sensibilité de chacun pendant cette période de deuil. Aux fans et aux sympathisants de Bhuvan, nous vous demandons de lui laisser du temps et de l’espace pour pleure cette immense perte. Nous portons les bénédictions d’Aai et de Baba dans nos cœurs pour toujours. » dit en outre la déclaration.