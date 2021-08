Rien ne se passerait : Manoj Bajpayee se souvient de la prédiction de l’astrologue sur ses débuts à Hollywood avec Lynn Collins | Nouvelles des gens

New Delhi: Il était une fois, l’acteur de The Family Man Manoj Bajpayee était prêt à apparaître sur les écrans internationaux dans un film hollywoodien, selon sa dernière interview. Bajpayee a révélé que son passage à Hollywood n’avait finalement pas fonctionné et, par coïncidence, c’était la prédiction exacte faite par un astrologue qu’il avait rencontré lors du tournage du film.

Il a raconté, lors d’une session Clubhouse avec le Bollywood Film Club, qu’en 2003, après son film Pinjar, on lui a proposé un projet hollywoodien avec de grandes stars telles que Justin Theroux, Frank Langella et Lynn Collins.

Il a déclaré: « J’allais obtenir mon deuxième prix national pour Pinjar, et j’étais censé me rendre à Jaisalmer après cela. Après la cérémonie du prix national, le lendemain, je me suis rendu à Jaisalmer où j’allais faire un vrai film hollywoodien dirigé par un NRI. »

« Je jouais le rôle principal, Lynn Collins était mon homologue féminine et Justin Theroux jouait un rôle, Frank Langella jouait un rôle dans ce film et il y avait (quelques autres) acteurs dans ce film. Tout le monde pensait que ma vie allait être si énorme après ce film parce que je jouais le rôle principal avec Justin Theroux, Lynn Collins, Frank Langella », a-t-il ajouté.

À Jaisalmer, l’acteur Shrivallabh Vyas lui a demandé de venir déjeuner chez lui. Comme son père était astrologue, Shrivallabh a insisté pour que Bajpayee reçoive de lui une lecture de son thème astral.

« Nous étions en train de déjeuner et j’ai appris que son père était un grand astrologue et qu’il était une personne très âgée. Il parvenait à peine à parler. Shrivallabh a dit ‘Non, non, non, montre ton thème à mon père.’ dit Manoj.

« Puis j’ai demandé à son père de bien vouloir me dire ce qu’il adviendrait de ce film. Il a dit : ‘Rien ne se passerait.’ Alors j’ai dit : ‘Oncle, s’il vous plaît, revoyez, il doit y avoir quelque chose.’ Il a répété : ‘Non, je ne vois rien.’ Puis je suis sorti, une partie de ton cœur dit que c’est vrai et une partie de ton cœur dit que ce n’est pas vrai. Nous nous sommes tous emballés et sommes revenus et rien ne s’est passé », a-t-il ajouté.

Après cet étrange incident, Manoj ne s’est plus aventuré dans les eaux internationales et est resté dans l’industrie du divertissement hindi.

Côté travail, Manoj Bajpayee sera vu dans Dial 100, avec Neena Gupta et Sakshi Tanwar. Il sera présenté en première sur ZEE5 le 6 août 2021. Il a également Kurup et Despatch dans son chaton.

D’ailleurs, « The Family Man saison 3 » est en cours.