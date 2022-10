Rien ne révèle un destin révélateur pour ses écouteurs « Half-In » Ear (Stick)

Rien n’a confirmé qu’il annoncera sa prochaine paire de véritables écouteurs sans fil, l’Ear (Stick), plus tard ce mois-ci, avec ce que la firme appelle un design « à moitié intégré ».

L’aventure de Carl Pei après OnePlus continue d’avancer et le troisième produit de la firme est sur le point d’arriver, après le lancement réussi du Phone (1) cet été. Rien n’aime révéler une date de révélation, et l’événement de lancement aura lieu le 26 octobre à 15h BST sur le site officiel.

Des détails tels que le prix et les spécifications seront annoncés lors de l’événement, mais Rien ne nous a donné quelques informations sur les écouteurs pour vous mettre en appétit, à commencer par la disponibilité confirmée aux États-Unis et dans le monde.

À la suite des oreillettes (1), les oreillettes (bâton) sont vraisemblablement similaires mais suivent une voie légèrement différente et inhabituelle. Décrits comme “à moitié intégrés”, ils ne seront pas livrés avec des embouts en silicone traditionnels qui entrent dans votre conduit auditif.

Au lieu de cela, le design est « moulé à vos oreilles » – bien que rien ne signifie personnellement moulé à vos oreilles exactes – mais offrira vraisemblablement une expérience similaire aux Samsung Galaxy Buds Live et Apple AirPods 3.

Rien ne dit qu’ils sont légers comme une plume et équilibrent un confort suprême avec un son exceptionnel. À tel point que vous ne les sentirez apparemment pas lorsqu’ils seront utilisés.

Rien n’a dit “La prochaine génération de technologie sonore Nothing” est “son produit audio le plus avancé à ce jour”. Bien que ce ne soit peut-être pas une surprise étant donné qu’il ne s’agit que de la deuxième paire.

Comme vous pouvez le voir dans le teaser de l’événement, l’Ear (Stick) sera livré avec un étui de chargement inhabituel qui est “inspiré des silhouettes cosmétiques classiques et de forme compacte pour se glisser simplement dans les poches”.

En d’autres termes, il ressemble un peu à un rouge à lèvres transparent et aurait une action de torsion pour les faire sortir.

Si vous ne pouvez pas attendre le 26 octobre pour voir les écouteurs Ear (Stick), une belle fuite du développeur Kuba Wojciechowski semble les montrer sous différents angles.

Ils ne sont pas de la plus haute qualité et nous ne voyons pas les bourgeons des deux côtés, mais il est clair que le design est très similaire mais qu’il manque les embouts en silicone du design Ear (1). Les grilles de l’oreille (1) semblent avoir été remplacées par des trous plus larges.

On pense que la conception “ demi-in ” pourrait signifier que les écouteurs n’ont pas de suppression active du bruit, mais les Galaxy Buds Live similaires ont cette fonctionnalité, tout comme les Huawei Freebuds 3. L’autre inconnue est de savoir si la forme de l’étui signifie qu’il n’a pas chargement sans fil.

Nous le saurons à coup sûr le 26 octobre, alors assurez-vous de nous rejoindre pour toutes les nouvelles. En attendant, consultez notre tableau des meilleurs vrais écouteurs sans fil.