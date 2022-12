Rien ne pourrait lancer un téléphone aux États-Unis, potentiellement… peut-être

Nothing a passé une bonne partie de 2022 à parler de son premier téléphone, le Nothing Phone (1). Il a fait la promotion de l’appareil en utilisant le manuel de marketing OnePlus consistant à diffuser des informations et des fonctionnalités avant le lancement pour garder le monde intéressé. Nous étions en fait assez excités à ce sujet à un moment donné. Mais alors que nous nous rapprochions du lancement proprement dit, rien n’était comme: “Oh ouais, ça ne vient pas aux États-Unis, hah… hah.”

Ils ont vendu une histoire (encore une fois, à la dernière minute) selon laquelle ils devaient se concentrer sur leurs marchés nationaux (Royaume-Uni et Europe) et qu’entrer aux États-Unis signifiait avoir affaire à un système de transporteur américain frustrant. Il s’agit en effet d’une petite marque qui ne fait que commencer, il est donc logique à un certain niveau qu’investir dans le processus de certification et de transport ici puisse être une facture difficile à avaler avant de s’établir ailleurs.

Avance rapide jusqu’à cette semaine et le téléphone (1) n’est toujours pas là. Carl Pei n’a rien parlé avec CNBCcependant, et il a expliqué plus en détail pourquoi ils ont sauté sur les États-Unis et a suggéré qu’ils pourraient encore lancer un téléphone ici un jour, “potentiellement”.

Selon Pei, ils n’ont pas amené le téléphone (1) ici parce que “vous avez besoin de beaucoup d’assistance technique supplémentaire, pour prendre en charge tous les opérateurs et leurs personnalisations uniques qu’ils doivent apporter au-dessus d’Android” et qu’ils ont juste “été pas prêt. Maintenant, après avoir vendu 500 000 unités de Phone (1) dans d’autres pays, les États-Unis pourraient être la prochaine cible, car Nothing y voit une opportunité “d’obtenir une croissance significative”.

La déclaration de Pei sur s’ils viendront aux États-Unis est une masterclass dit rien. Il a déclaré: “Nous sommes maintenant en pourparlers avec certains opérateurs aux États-Unis pour potentiellement lancer un futur produit là-bas.” Ainsi, à la fin de 2022, après avoir lancé un téléphone que tout le monde pensait venir ici, mais qui ne l’a pas fait, ils sont à présent avoir des discussions avec les transporteurs pour potentiellement vendre un avenirtéléphone ici. C’est beaucoup de peut-être sans vraiment le dire.

Le fondateur de Nothing a déclaré que les États-Unis étaient dans leurs projets, mais nous ne savons pas quel téléphone ils pourraient apporter ici ni quand. Dans un Tweet envoyé quelques minutes avant CNBC publié leur histoire, Pei semblait essayer de s’en sortir en abattant toute pensée de lui se référant à un Nothing Phone (2) dans un proche avenir.

Le téléphone (2) ne sera pas lancé de sitôt. Nous nous concentrons sur le fait de bien faire quelques choses et ne produirons pas des dizaines de produits par an comme beaucoup d’autres. Le téléphone (1) est notre objectif principal. Nous préparons quelque chose de vraiment génial en termes de logiciel, Android 13 et au-delà. —Carl Pei (@getpeid) 5 décembre 2022

Donc pour l’instant, rien ne se concentre sur le téléphone (1) et (enfin) le met à jour vers Android 13. Cela signifie peut-être qu’il sera livré aux États-Unis en 2023 ou peut-être quand il a dit qu’ils lançaient “potentiellement” un téléphone ici, il signifiait plus loin sur la route avec le téléphone (2).

Si quoi que ce soit, au moins ils ne sont pas passés à la cryptographie. Merde, tant pis.