« Rien ne peut vous préparer » aux dommages, déclare l’administrateur de la FEMA

Elle a déclaré qu’il y avait plus de 300 employés de la FEMA sur le terrain, qui ont servi 50 000 repas, 75 000 litres d’eau et distribué 5 000 lits et 10 000 couvertures. La FEMA n’a pas encore publié d’estimations initiales du coût des incendies de forêt, mais d’autres ont estimé le coût à environ 5,6 milliards de dollars. [LINK]

L’administratrice de la FEMA, Deanne Criswell, a décrit les conditions déchirantes à Maui après que des incendies de forêt ont fait au moins 96 morts, l’incendie de forêt américain le plus meurtrier depuis plus d’un siècle.

Des blocs de maisons ont été transformés en cendres et en décombres à cause de l’incendie de mardi.

La FEMA a maintenant commencé à faire passer les survivants des abris aux chambres d’hôtel.

« Cela leur permettra de passer temporairement des refuges à des hôtels ou motels pré-identifiés pendant qu’ils développent leurs stratégies de logement à long terme », a déclaré Criswell.

Criswell a déclaré que le gouverneur de l’État, Josh Green, travaillait également avec Airbnb pour fournir également des chambres aux Hawaïens déplacés.

« Nous constatons déjà une énorme résilience dans la communauté, car ils se rassemblent pour se soutenir mutuellement alors qu’ils travaillent sur ce à quoi cela va ressembler à l’avenir. »

Criswell a déclaré que les efforts de recherche et de sauvetage se poursuivent mais sont affectés par les conditions dangereuses. Le chef de la police de Maui, John Pelletier, a déclaré samedi que les chiens de recherche n’avaient jusqu’à présent traversé que 3% de la zone sinistrée de la ville historique de Lahaina.

« Nous voulons nous assurer que nous le faisons le plus rapidement possible, mais que nous le faisons d’une manière méthodique, appropriée et culturellement sensible pour nous assurer que nous serons en mesure de rendre compte de tout le monde », a déclaré Criswell. « Nous devons donc leur donner l’espace et le temps de le faire. »