Rien ne partage les échantillons de caméra de Phone (1) avant le lancement du 12 juillet, révèle les spécifications de la caméra

Le Nothing Phone (1) arrive le 12 juillet avec deux caméras arrière, et la société a partagé un tas d’échantillons de caméras non édités et non filtrés pour nous montrer ce qu’ils peuvent faire. Vous pouvez vérifier certains d’entre eux ci-dessous et téléchargez tout en taille réelle à partir d’ici si vous souhaitez les analyser.















Exemples d’appareils photo de Nothing Phone (1)

En plus de partager les échantillons d’appareil photo, Nothing a également révélé les spécifications de l’appareil photo du téléphone (1). La caméra principale utilise un capteur 50MP Sony IMX766 1/1,56″ avec une ouverture f/1,88, tandis que l’unité ultra large a un champ de vision de 114°. Le système de caméra a un double OIS et EIS, et vous pourrez également enregistrer vidéos avec 1 milliard de couleurs.

Le téléphone (1) sera également livré avec le mode nuit et la détection de scène, ce dernier identifiant automatiquement ce que vous capturez et suggérant les meilleurs paramètres pour la prise de vue.

Alors que la plupart des smartphones modernes disposent de 3 à 4 caméras arrière, Nothing est fier de n’avoir que deux caméras à l’arrière du téléphone (1) qui offrent d’excellents résultats au lieu d’avoir trois ou quatre tireurs avec des performances pas si impressionnantes.

“Ils empilent des caméras. Pensez plus, c’est plus. Mais plus signifie simplement plus de caméras de qualité inférieure. Pour une illusion d’innovation. Plus de capteurs lidar que vous n’utiliserez jamais. Plus pour le plaisir. Juste pour vous en tirer plus. Alors Le téléphone (1) n’a que deux appareils photo. Deux superbes. Pas quatre médiocres”, a déclaré Nothing dans un article de blog.

expérience > spécifications 2 bonnes caméras > 1 bonne + 3 caméras bon marché https://t.co/cQFN3ewi0m —Carl Pei (@getpeid) 8 juillet 2022

Rien n’a encore détaillé la fiche technique du téléphone (1), mais la société a précédemment confirmé que le téléphone (1) sera livré avec le SoC Snapdragon 778G +, un écran 120 Hz et un lecteur d’empreintes digitales intégré.









Les rendus divulgués de Nothing Phone (1) (Source : Evan Blass)

À quelques jours de l’événement, il n’y a pas beaucoup d’attente pour tout savoir sur les spécifications, les prix et la disponibilité du Nothing Phone (1).

