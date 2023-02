Rien ne m’empêchera de m’exprimer, déclare Lewis Hamilton sur la directive sur les déclarations «politiques» de la F1

Le septuple champion du monde Lewis Hamilton a promis mercredi de continuer à s’exprimer malgré la répression de l’instance dirigeante de la Formule 1 contre les pilotes faisant des déclarations “politiques”.

Le pilote le plus titré de l’histoire du sport a utilisé sa plate-forme pour mettre en lumière l’injustice raciale, promouvoir la diversité et aborder une gamme de problèmes allant de l’environnement aux droits de l’homme.

La FIA au pouvoir a mis à jour son Code sportif international en décembre dernier, exigeant une autorisation écrite préalable pour faire ou afficher des “déclarations ou commentaires politiques, religieux et personnels” lors des courses.

Le président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, un Emirati qui a depuis déclaré qu’il se tiendrait à l’écart des affaires quotidiennes de la Formule 1, a également déclaré qu’il ne souhaitait pas fournir “une plate-forme pour un agenda personnel privé”.

Cette décision a été critiquée par une série de conducteurs ainsi que par des groupes de défense des droits.

“Je n’ai pas vraiment regardé les informations cet hiver, mais je les ai entendues”, a déclaré Hamilton, 38 ans, aux journalistes lors d’un appel vidéo après le lancement de la nouvelle voiture de course W14 de son équipe Mercedes à Silverstone.

« Cela ne me surprend pas, mais rien ne m’empêchera de parler des choses qui me passionnent et des enjeux qui existent.

“Je pense que le sport a toujours la responsabilité de s’exprimer sur les choses, de sensibiliser sur des sujets importants, d’autant plus que nous voyageons dans tous ces endroits différents”, a ajouté le Britannique.

“Donc, rien ne change vraiment.”

Lorsqu’on lui a demandé s’il serait prêt à prendre un penalty, Hamilton a ajouté: «Ce serait idiot de dire que je voudrais obtenir des points de pénalité pour avoir parlé des choses.

“Mais je vais toujours dire ce que je pense car nous avons toujours cette plate-forme, il y a encore beaucoup de choses auxquelles nous devons nous attaquer.”

Il a déclaré que tous les pilotes étaient alignés sur la liberté d’expression et a félicité le directeur général de la Formule 1, Stefano Domenicali, pour son soutien.

Son coéquipier George Russell a déclaré que la décision de la FIA était “totalement inutile” et était convaincu que la situation serait résolue avant le début de la saison le 5 mars.

“Nous n’allons pas limiter nos opinions ou nos pensées à cause d’une réglementation stupide”, a-t-il déclaré aux journalistes. “Nous sommes tous ici pour avoir la liberté d’expression et partager nos opinions.”

Les deux premières courses de la saison auront lieu à Bahreïn et en Arabie Saoudite.

Hamilton a par le passé appelé à davantage de changements en Arabie saoudite, exprimant son choc en 2022 face aux informations faisant état d’exécutions massives, et a couru au Moyen-Orient avec un casque arc-en-ciel pour soutenir les droits LGBTQ+.

Le patron de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, a déclaré dans un appel séparé que tout le monde devrait être autorisé à « s’exprimer tout en étant respectueux les uns envers les autres.

“Je pense que ce sont les règles de base”, a-t-il ajouté.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué)