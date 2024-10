Rien ne fait qu’un téléphone brille dans le noir

Nothing a annoncé une nouvelle version de son Phone 2A Plus, dotée d’un design et d’un emballage personnalisés qui brillent dans le noir, créés en partie par certains des « adeptes les plus talentueux » de l’entreprise. Le Phone 2A Plus Community Edition est le résultat d’un concours organisé par l’entreprise encourageant sa communauté à « construire un smartphone de sa propre imagination ».

L’édition communautaire Phone 2A Plus est le premier « projet pilote majeur de co-création de matériel » de Nothing, déclare la société, et a donné lieu à plus de 900 entrées de sa communauté pour tout personnaliser, de son apparence à la façon dont il sera commercialisé. Le téléphone sera disponible à l’achat à partir du 12 novembre sur le site Web de Nothing au prix de 399 $, mais il est limité à seulement 1 000 unités.

La finition brillante du Phone (2a) Plus Community Edition ne consomme aucune énergie. Image : Rien

Le concept du design mis à jour du Phone 2A Plus Community Edition a été créé par Astrid Vanhuyse et Kenta Akasaki et réalisé grâce à une collaboration avec Adam Bates et Lucy Birley de Nothing. Les fonctionnalités du téléphone, notamment trois bandes lumineuses autour des caméras arrière, n’ont pas changé. Mais l’arrière du téléphone est désormais teinté d’un matériau phosphorescent vert qui «émettra une douce lueur dans les environnements sombres» pendant des heures, ne dit rien, nécessitant juste la lumière du jour pour se charger.

Les accents qui brillent dans le noir sont repris dans le nouvel emballage du Phone 2A Plus Community Edition, qui a été réinterprété par Ian Henry Simmonds avec des éléments réfléchissants et un recadrage macro du téléphone lui-même.

L’édition communautaire Phone (2a) Plus comprendra également une collection de nouveaux fonds d’écran correspondants. Image : Rien

Inspiré du matériel du téléphone d’origine, Andrés Mateos Les concepteurs de logiciels de Nothing ont utilisé un mélange d’outils de conception et d’IA pour créer un nouvel ensemble de six fonds d’écran correspondants appelé « Collection connectée » qui sera fourni avec l’édition communautaire Phone 2A Plus. Dernièrement, Sonya Palma a créé un nouveau « Trouvez votre lumière. Campagne marketing Capture your light » qui sera utilisée pour promouvoir l’édition communautaire.

