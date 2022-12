Rien ne dit pour lancer bientôt une sous-marque, les premiers écouteurs TWS fuient

Rien de Carl Pei a lancé un smartphone et deux écouteurs TWS depuis ses débuts l’année dernière, et un rapport médiatique affirme que la jeune entreprise pourrait bientôt présenter sa sous-marque. Il pourrait s’appeler “Particles by XO”, qui est mentionné dans un firmware développé par Nothing.

La source a également partagé quelques images des écouteurs TWS de Particles by XO et de ce qui semble être leur étui de chargement. Le TWS pourrait être lancé en tant que premier produit de l'entreprise. Cependant, il n'est pas clair si "Particles by XO" est le nom réel de la sous-marque ou s'il s'agit de quelque chose comme "Redmi by Xiaomi". Si c'est ce dernier, XO serait le nom de l'entreprise, Particles étant le nom de la gamme de produits.









Les premiers écouteurs TWS de la sous-marque

Ces écouteurs pourraient bientôt être lancés aux États-Unis, avec des personnes centrées sur la mode comme public cible. Bien qu’il n’y ait aucun mot de Nothing ou de Carl Pei à propos de cette sous-marque, la source affirme que ces écouteurs TWS ont le nom de code B154, et le firmware des serveurs de Nothing révèle que les bourgeons seront livrés avec une suppression active du bruit (ANC) et un support LHDC.

La source